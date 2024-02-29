هدف ريال مدريد "الأهم" قبل مواجهة برشلونة

كشفت صحيفة "أس" عن هدف ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو في الدوري الإسباني في أبريل المقبل.

ويلعب ريال مدريد خمس مباريات في الدوري الإسباني قبل أن يستضيف برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ32.

وبحسب الصحيفة يريد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الوصول إلى 80 نقطة في الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة.

وحتى يحقق هذا الهدف يحتاج ريال مدريد إلى إضافة 15 نقطة إلى رصيده أي الفوز في المباريات الخمس قبل مواجهة برشلونة.

وفي المباريات الخمس المقبلة يلعب ريال مدريد خارج ملعبه أمام فالنسيا، ثم يستضيف سيلتا فيغو في ملعب سانتياغو برنابيو.