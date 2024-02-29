هدف ريال مدريد "الأهم" قبل مواجهة برشلونة
كشفت صحيفة "أس" عن هدف ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو في الدوري الإسباني في أبريل المقبل.
ويلعب ريال مدريد خمس مباريات في الدوري الإسباني قبل أن يستضيف برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ32.
وبحسب الصحيفة يريد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الوصول إلى 80 نقطة في الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة.
وحتى يحقق هذا الهدف يحتاج ريال مدريد إلى إضافة 15 نقطة إلى رصيده أي الفوز في المباريات الخمس قبل مواجهة برشلونة.
وفي المباريات الخمس المقبلة يلعب ريال مدريد خارج ملعبه أمام فالنسيا، ثم يستضيف سيلتا فيغو في ملعب سانتياغو برنابيو.
وبعد ذلك يسافر ريال مدريد لمواجهة أوساسونا، وبعدما يستضيف أتلتيك بلباو، ثم يحل ضيفا على ريال مايوركا.
ونقلت "أس" عن أنشيلوتي قوله: "نحن لا نجري حسابات مع الدوري، إنه في أيدينا وليس علينا أن نفشل، كلما اقتربنا من 80 نقطة، كلما اقتربنا من الفوز بالدوري، هذا لا يعني أنك فزت به، ولكنك قريب من الفوز".
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 65 نقطة من 26 مباراة ويتقدم بست نقاط عن جيرونا الثاني، وبثماني نقاط عن برشلونة الثالث.
وأوضحت "أس" أن أنشيلوتي صنع فريقا تنافسيا مع أقصى قدر من المرونة؛ ولذلك يريد، على الأقل، الحفاظ على تفوقه قبل استضافة برشلونة يوم 20 أو 21 أبريل.
وبعد مواجهة برشلونة يتبقى لريال مدريد ست مباريات في الدوري الإسباني؛ ولذلك يريد أنشيلوتي من لاعبيه، التفرغ لمباريات دوري أبطال أوروبا بعد مواجهة برشلونة.
ويقترب ريال مدريد من التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 1/0 خارج ملعبه على لايبزيغ في ذهاب دور الـ16.
وبحسب الصحيفة تقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين 9 و10 أبريل، وتقام مباريات الإياب يوم 16 و17 من الشهر نفسه، قبل خمسة أيام من مواجهة الكلاسيكو.
وفي 26 مباراة لريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم خسر ريال مدريد مرة وحيدة، وحقق الفوز 20 مرة، وتعادل 5 مرات.
وسجل لاعبو ريال مدريد 54 هدفًا وتلقت شباك الفريق 16 هدفًا فقط، وهو أقل عدد من الأهداف يتلقاه فريق حتى الجولة 26 في تاريخ الدوري بأكمله كما ذكرت "أس".