مبابي يطلب هذا اللاعب في ريال مدريد

وأضاف البرنامج أن مبابي طلب من ريال مدريد بذل جهده للتعاقد مع حكيمي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2026.

وحكيمي ليس غريبًا على ريال مدريد، فقد تدرج الظهير الأيمن المغربي في أكاديمية نادي العاصمة الإسبانية، وشارك مع الفريق الأول، وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018.

وبعد موسمين من إعارته لبروسيا دورتموند، باع ريال مدريد حكيمي إلى إنتر ميلان، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان صيف 2021.

وخلال فترة تواجده في باريس سام جيرمان أقام حكيمي علاقة وثيقة مع مبابي، ويبدو أن الأخير حريص على مواصلة شراكتهما، بعد أن طلب من ريال مدريد النظر في إمكانية التعاقد معه.

ويبحث ريال مدريد عن ظهير أيمن مميز لتعويض داني كارفاخال الذي يتقدم في العمر، وسبق أن ذكرت تقارير أن ريال مدريد ينوي إعادة حكيمي صيف 2026.

وقد يكون حكيمي منفتحًا أيضًا على العودة إلى سانتياغو برنابيو، لكن من غير الواضح ما إذا كان على استعداد للانتظار حتى صيف 2026.