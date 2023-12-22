جوشوا: الخسارة أمام أوتو والين تعني ضياع مستقبلي في الملاكمة
قال الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا بطل العالم السابق في الوزن الثقيل إن مستقبله في الرياضة "سينتهي" إذا فشل بتحقيق الفوز على منافسه السويدي أوتو والين في السعودية، غدًا السبت.
وضمن نفس الحدث في نفس الليلة بالسعودية سيخوض جوشوا، وديونتاي، وايلدر، مباراتين أمام منافسين مختلفين، غدًا السبت.
ويمكن أن يلتقي جوشوا مع وايلدر البطل السابق لمجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل إذا فاز كل منهما في مباراته غدًا.
وسيلتقي الأمريكي وايلدر، غدًا، مع جوزيف باركر القادم من نيوزيلندا في الرياض.
وردًا على سؤال يتعلق بالمواجهة المحتملة مع وايلدر، قال جوشوا (34 عامًا) للصحفيين إنه يفكر فقط في مباراة السبت.
وأضاف الملاكم البريطاني: "ينصب تركيز قلبي، وروحي، وكل خلية في بدني، بشكل كامل، على مواجهة أوتو والين".
وأضاف: "أعرف أين أسير في حياتي، لكن لابد لي من القول إن هذه هي نقطة التفتيش، وإن لم أتجاوزها فلا مستقبل لي".
وتابع: "لذا أنا مشغول فقط بمواجهة أوتو والين وأداء المهمة".