جوشوا: الخسارة أمام أوتو والين تعني ضياع مستقبلي في الملاكمة

قال الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا بطل العالم السابق في الوزن الثقيل إن مستقبله في الرياضة "سينتهي" إذا فشل بتحقيق الفوز على منافسه السويدي أوتو والين في السعودية، غدًا السبت.

وضمن نفس الحدث في نفس الليلة بالسعودية سيخوض جوشوا، وديونتاي، وايلدر، مباراتين أمام منافسين مختلفين، غدًا السبت.

ويمكن أن يلتقي جوشوا مع وايلدر البطل السابق لمجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل إذا فاز كل منهما في مباراته غدًا.