الوداد يتعافى بالفوز على بترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا
سجل يحيى جبران هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول ليهدي الوداد المغربي حامل اللقب فوزه الأول في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على حساب ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي 1-صفر في الدار البيضاء اليوم الجمعة.
وتعافى الوداد بعد الخسارة خارج أرضه من شبيبة القبائل الجزائري في مباراته الأولى بالمجموعة الأولى.
حاول الوداد، الذي استضاف كأس العالم للأندية هذا الشهر، الضغط مبكرا واستغلال الحماس الجماهيري وبالفعل انفرد الظهير الدولي يحيى عطية الله بالحارس بعد جهد فردي من سيف الدين بوهرة لكنه سدد بجوار القائم بعد دقيقتين من البداية.
وغابت الفاعلية والفرص الحقيقية بعد ذلك حتى حصل الجناح محمد أوناجم على ركلة جزاء ترجمها القائد جبران بنجاح في الدقيقة 34.
وتراجع أداء الوداد في الشوط الثاني وكان بترو أتلتيكو قريبا من التعادل عبر البديل البرازيلي جيلسون حين أفلت من الرقابة لكنه سدد فوق العارضة قبل خمس دقائق على النهاية.
ويحتل الوداد المركز الثالث بثلاث نقاط من مباراتين بفارق نقطة واحدة خلف شبيبة القبائل وبيترو أتلتيكو الذي لعب مباراة أكثر.
ويبقى فيتا كلوب في المركز الأخير بدون رصيد عقب مباراة واحدة وسيواجه شبيبة القبائل غدا السبت.