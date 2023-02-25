الوداد يتعافى بالفوز على بترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا

وتعافى الوداد بعد الخسارة خارج أرضه من شبيبة القبائل الجزائري في مباراته الأولى بالمجموعة الأولى.

حاول الوداد، الذي استضاف كأس العالم للأندية هذا الشهر، الضغط مبكرا واستغلال الحماس الجماهيري وبالفعل انفرد الظهير الدولي يحيى عطية الله بالحارس بعد جهد فردي من سيف الدين بوهرة لكنه سدد بجوار القائم بعد دقيقتين من البداية.

وغابت الفاعلية والفرص الحقيقية بعد ذلك حتى حصل الجناح محمد أوناجم على ركلة جزاء ترجمها القائد جبران بنجاح في الدقيقة 34.

وتراجع أداء الوداد في الشوط الثاني وكان بترو أتلتيكو قريبا من التعادل عبر البديل البرازيلي جيلسون حين أفلت من الرقابة لكنه سدد فوق العارضة قبل خمس دقائق على النهاية.