دوري أبطال أفريقيا: شبيبة القبائل يحقق فوزًا مثيرًا على الوداد البيضاوي

حقق شبيبة القبائل الجزائري فوزًا مثيرًا بنتيجة 1/0 على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة

وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل قبل أن يسجل بدرالدين سوياد هدفًا لشبيبة القبائل في الدقيقة 87

ورفع الفوز رصيد شبيبة القبائل إلى 4 نقاط من مباراتين في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، في حين فشل الوداد في حصد أول نقطة من أول مباراة.