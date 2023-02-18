دوري أبطال أفريقيا: شبيبة القبائل يحقق فوزًا مثيرًا على الوداد البيضاوي
من المقرر أن يلعب الوداد مع بيترو أتلتيكو، يوم 24 فبراير، على أن يلعب شبيبة القبائل مع فيتا كلوب يوم 25 فبراير.
حقق شبيبة القبائل الجزائري فوزًا مثيرًا بنتيجة 1/0 على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة
وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل قبل أن يسجل بدرالدين سوياد هدفًا لشبيبة القبائل في الدقيقة 87
ورفع الفوز رصيد شبيبة القبائل إلى 4 نقاط من مباراتين في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، في حين فشل الوداد في حصد أول نقطة من أول مباراة.
ويملك بيترو أتلتيكو من جمهورية الكونغو نقطة أيضًا من مباراة وحيدة.
ولم يلعب فيتا كلوب الأنغولي حتى الآن.
ومن المقرر أن يلعب الوداد مع بيترو أتلتيكو، يوم 24 فبراير، على أن يلعب شبيبة القبائل مع فيتا كلوب يوم 25 فبراير
أما مباراة العودة بين الوداد وشبيبة القبائل فمن المقرر أن تقام في أبريل المقبل.