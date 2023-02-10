تقرير الطب الشرعي يصدم داني ألفيس بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي
تعقدت محاولات داني ألفيس نجم البرازيل وبرشلونة السابق للإفراج عنه بشكل مؤقت عقب اتهامه باغتصاب فتاة في ملهى ليلي في نهاية العام الماضي، بعدما أثبت الطب الشرعي أن الحامض النووي على ملابس الضحية وأرضية الحمام في الملهى تخص لاعب بوماس أونام المكسيكي السابق.
وذكرت هيئة قضاء محلية الشهر الماضي أن قاضيا إسبانيا أمر بحبس اللاعب البرازيلي احتياطيا بدون كفالة؛ بسبب اعتداء جنسي مزعوم على امرأة في ملهي ليلي في برشلونة.
وقال مصدر مطلع إن اللاعب البالغ عمره 39 عاما، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، نُقل إلى سجن بريانس 2 خارج برشلونة ويقضي خلاله حاليا الحبس احتياطيا خشية هروبه لبلاده التي لا ترتبط بعملية تبادل متهمين في هذه الجرائم.
وبات حصول داني ألفيس على إطلاق سراح مؤقت من السجن معقدا، ويشدد حصار الشرطة كل يوم على اللاعب البرازيلي، وذلك بعدما أشارت بعض تقارير الطب الشرعي المقدمة إلى محكمة التحقيق رقم 15 في برشلونة إلى أن بقايا السائل المنوي التي تم العثور عليها على جسد وملابس الضحية وأرضية الحمام في ملهى ساتون الليلي لها نفس المظهر الجيني لعينة اللاعب.
لذلك فإن دليل الخبير هذا سيعزز رواية الاعتداء الجنسي التي روجت لها الضحية، في مقابل عدم صحة أقوال اللاعب الذي عدلها ثلاث مرات، وأكد في النهاية أن العلاقة تمت بموافقة المرأة.
ومع ذلك، أثبتت نتائج المعهد الوطني لعلم السموم وعلوم الطب الشرعي أن عينات مختلفة حول الضحية بالإضافة إلى الملابس والأتربة، وفقًا لصحيفة البريوديكو، كانت تخص داني ألفيس وقد أكدت ذلك أيضًا مصادر قضائية.
وأدى التطبيق السريع في ملهى ساتون الليلي للبروتوكول ضد حالات الاعتداء الجنسي إلى قيام دورية الشرطة "موسوس دي إسكوادرا" باستعادة آثار السائل المنوي من أرضية الحمام.
وأظهر هذا، بالإضافة إلى الفحص الذي تم إجراؤه على الضحية في مستشفى كلينيك، أن لديه عينات بيولوجية لا تخصه. لقد قدمت هي نفسها الملابس التي كانت ترتديها في تلك الليلة للشرطة وتم العثور على المزيد من البقايا البيولوجية هناك. كلهم من داني ألفيس.
ألفيس يريد إطلاق سراح مؤقتًا
مع هذا الدليل الأخير الذي أصبح معروفًا، فإن ارتكاب ألفيس للجريمة اتخذ منحى أكثر قوة، ويجب على محكمة برشلونة أن تحسم خلال الأسابيع القليلة المقبلة طلب اللاعب بالإفراج عنه مؤقتًا أثناء التحقيق في هذا الإجراء.
ويعارض كل من مكتب المدعي العام والنيابة الخاصة إطلاق سراح اللاعب البرازيلي من السجن المؤقت، لأنهما يعتقدان أن هناك خطرا من هروبه.
ولدعم هذا الخطر، يتذكرون أن لديه الكثير من الأصول العقارية في كل من إسبانيا والبرازيل، وهي الدولة التي يمكنه الفرار إليها وليست لديها معاهدة لتسليم المجرمين لهذه الجرائم.