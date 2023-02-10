تقرير الطب الشرعي يصدم داني ألفيس بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي

ومع ذلك، أثبتت نتائج المعهد الوطني لعلم السموم وعلوم الطب الشرعي أن عينات مختلفة حول الضحية بالإضافة إلى الملابس والأتربة، وفقًا لصحيفة البريوديكو، كانت تخص داني ألفيس وقد أكدت ذلك أيضًا مصادر قضائية.

وأدى التطبيق السريع في ملهى ساتون الليلي للبروتوكول ضد حالات الاعتداء الجنسي إلى قيام دورية الشرطة "موسوس دي إسكوادرا" باستعادة آثار السائل المنوي من أرضية الحمام.

وأظهر هذا، بالإضافة إلى الفحص الذي تم إجراؤه على الضحية في مستشفى كلينيك، أن لديه عينات بيولوجية لا تخصه. لقد قدمت هي نفسها الملابس التي كانت ترتديها في تلك الليلة للشرطة وتم العثور على المزيد من البقايا البيولوجية هناك. كلهم من داني ألفيس.

ألفيس يريد إطلاق سراح مؤقتًا

مع هذا الدليل الأخير الذي أصبح معروفًا، فإن ارتكاب ألفيس للجريمة اتخذ منحى أكثر قوة، ويجب على محكمة برشلونة أن تحسم خلال الأسابيع القليلة المقبلة طلب اللاعب بالإفراج عنه مؤقتًا أثناء التحقيق في هذا الإجراء.

ويعارض كل من مكتب المدعي العام والنيابة الخاصة إطلاق سراح اللاعب البرازيلي من السجن المؤقت، لأنهما يعتقدان أن هناك خطرا من هروبه.

ولدعم هذا الخطر، يتذكرون أن لديه الكثير من الأصول العقارية في كل من إسبانيا والبرازيل، وهي الدولة التي يمكنه الفرار إليها وليست لديها معاهدة لتسليم المجرمين لهذه الجرائم.