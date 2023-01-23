بعد اتهامه باعتداء جنسي.. عائلة داني ألفيس تريد تغيير محاميه.. وطليقته تدافع عنه

زوجة ألفيس السابقة تثق ببراءته

قبل الزواج من جوانا سانز ، كان اللاعب البرازيلي متزوجًا من دينورا سانتانا وأنجب منها طفلين وهي أيضًا مديرة أعماله. واكتشفت أمر سجنه من محاميه الحالي وتؤمن ببراءته.

وقالت سانتانا بشكل قاطع "داني لن يفعل هذا أبدًا أبدًا. أقول لك إنني أعرفه منذ اثنين وعشرين عامًا ، وأنا متزوجة منه منذ عشر سنوات".

كما قالت إن عائلته قد دُمرت. موضحة "لقد كانت صدمة لي ولأولادي الذين يمرون بوقت عصيب للغاية" ، في إشارة إلى طفليهما. وفيما يتعلق بجزء من عائلته الموجودة في البرازيل ، قالت : "في الأسرة يشعرون بالتوتر والارتباك لأنهم يريدون رؤيته ، لكن لا أحد يستطيع الوصول إليه حتى الآن".

وأضافت "أعلم أنك حزين ، لكنك بخير. هو نفسه يقوم بترتيب كل شيء مع محاميه. أنا هنا للقيام بكل ما يلزم لمساعدته. ما زلت خائفة. يبدو أنه كابوس".

وأوضحت دينورا سانتانا المسؤولة عن إدارة ثروة لاعب كرة القدم أنه طلب الاتصال بها : "أخبر محاميه أن يتصل بي لحل الأمور الأكثر إلحاحًا ، لكن لم أتمكن من الوصول إليه. لم أستطع الذهاب لرؤيته".