بعد اتهامه باعتداء جنسي.. عائلة داني ألفيس تريد تغيير محاميه.. وطليقته تدافع عنه
تشعر عائلة النجم البرازيلي داني ألفيس بالفزع من موقف لاعب برشلونة السابق الذي قضى بالفعل ليلته الثانية في سجن بريانز 1 في برشلونة.
وتحدث ناي ألفيس شقيق اللاعب، مع برنامج "فيستا" وصرح بأنهم يريدون تغيير محامي شقيقه. وذلك حسب صحيفة AS الإسبانية.
وقال ناي من البرازيل "نحن ضعفاء في مواجهة هذا الوضع، أعتقد أن المحامي لا يعمل بشكل جيد. الأسرة تشعر بالقلق الشديد بشأن وضع اللاعب. المحامي أندريس مارهويندا مارتينيز ، الخبير الجنائي سيقوم بزيارته في السجن لوضع استراتيجية دفاع مناسبة".
ومن الضروري أن نتذكر أنه حتى الآن قدم الظهير الأيمن البرازيلي ثلاث روايات للواقعة أولها أنه لا يعرف الضحية ، ثم اختار أن يقول إنها كانت حاضرة معه في الملهى الليلي كما أظهرت الكاميرات، وأخيراً ، ذكر أن العلاقات الحميمة قد حدثت لكن بموافقتها. وفي الوقت الحالي اللاعب سيطلب تقديم نسخة رابعة.
زوجة ألفيس السابقة تثق ببراءته
قبل الزواج من جوانا سانز ، كان اللاعب البرازيلي متزوجًا من دينورا سانتانا وأنجب منها طفلين وهي أيضًا مديرة أعماله. واكتشفت أمر سجنه من محاميه الحالي وتؤمن ببراءته.
وقالت سانتانا بشكل قاطع "داني لن يفعل هذا أبدًا أبدًا. أقول لك إنني أعرفه منذ اثنين وعشرين عامًا ، وأنا متزوجة منه منذ عشر سنوات".
كما قالت إن عائلته قد دُمرت. موضحة "لقد كانت صدمة لي ولأولادي الذين يمرون بوقت عصيب للغاية" ، في إشارة إلى طفليهما. وفيما يتعلق بجزء من عائلته الموجودة في البرازيل ، قالت : "في الأسرة يشعرون بالتوتر والارتباك لأنهم يريدون رؤيته ، لكن لا أحد يستطيع الوصول إليه حتى الآن".
وأضافت "أعلم أنك حزين ، لكنك بخير. هو نفسه يقوم بترتيب كل شيء مع محاميه. أنا هنا للقيام بكل ما يلزم لمساعدته. ما زلت خائفة. يبدو أنه كابوس".
وأوضحت دينورا سانتانا المسؤولة عن إدارة ثروة لاعب كرة القدم أنه طلب الاتصال بها : "أخبر محاميه أن يتصل بي لحل الأمور الأكثر إلحاحًا ، لكن لم أتمكن من الوصول إليه. لم أستطع الذهاب لرؤيته".
صدمة عائلية
بالمثل تمكن "فيستا" أيضًا من التحدث مع شقيق آخر من إخوة اللاعب هو جونيور ألفيس الذي تأثر بشدة ولم يستطع التوقف عن البكاء وقال "لا يمكنني تحمل المزيد. زيارته ممنوعة. لا أعرف ماذا أفعل أيضا".
وسافر جونيور ألفيس إلى إسبانيا وينوي نقل والدي اللاعب إلى برشلونة. وقال "سنضحي بحياتنا إذا لزم الأمر لإخراجه من هذا الجحيم".
ويقضي داني ألفيس عقوبة الحبس الاحتياطي في برشلونة بعد اتهامه باغتصاب سيدة في ملهى ليلي في برشلونة وذلك خشية هروبه للبرازيل غير المرتبطة بمعاهدة تسليم متهمين مع إسبانيا.