بيدرو جيليرمي مهاجم فلامنغو يرفض عرضا مغريا من الهلال السعودي

قال موقع "ge.globo" إن بيدرو جيليرمي مهاجم فلامنغو البرازيلي رفض عرضا من نادي الهلال السعودي.

ووفقا للموقع، فإن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الذي عاد لتدريب الهلال، يريد تعزيز خط هجوم الزعيم من خلال التعاقد مع بيدرو جيليرمي.

وأوضح الموقع أن بيدرو جيليرمي رفض عرض الهلال رغم أنه سيحصل على راتب يزيد 6 أضعاف على راتبه مع فلامنغو؛ لأنه يخشى عدم استدعائه للمنتخب البرازيلي.

وفي موسم 2022/2023 سجل بيدرو جيليرمي 25 هدفا وصنع 4 في 33 مباراة مع فلامنغو، وتقدر قيمته السوقية بـ22 مليون يورو، بحسب موقع "transfermarkt".