بيدرو جيليرمي مهاجم فلامنغو يرفض عرضا مغريا من الهلال السعودي
قال موقع "ge.globo" إن بيدرو جيليرمي مهاجم فلامنغو البرازيلي رفض عرضا من نادي الهلال السعودي.
ووفقا للموقع، فإن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الذي عاد لتدريب الهلال، يريد تعزيز خط هجوم الزعيم من خلال التعاقد مع بيدرو جيليرمي.
وأوضح الموقع أن بيدرو جيليرمي رفض عرض الهلال رغم أنه سيحصل على راتب يزيد 6 أضعاف على راتبه مع فلامنغو؛ لأنه يخشى عدم استدعائه للمنتخب البرازيلي.
وفي موسم 2022/2023 سجل بيدرو جيليرمي 25 هدفا وصنع 4 في 33 مباراة مع فلامنغو، وتقدر قيمته السوقية بـ22 مليون يورو، بحسب موقع "transfermarkt".
وبالمجمل، لعب بيدرو جيليرمي مع فلامنغو 188 مباراة سجل فيها 92 هدفا، وسبق أن سجل 20 هدفا وصنع 3 في 58 مباراة مع فلومينينسي، علما أنه لعب 6 مباريات مع منتخب البرازيل الأول سجل فيها هدفا واحدًا.
ومنذ نحو عام رفض فلامنغو عرضًا بقيمة 110 ملايين ريال برازيلي (20 مليون يورو) من بالميراس للتعاقد مع بيدرو جيليرمي.
وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم، فقد تعاقد الهلال مع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.
وضم النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، وتعاقد الاتحاد مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي، ونجح الأهلي في ضم الحارس السنغالي إدوار ميندي من تشيلسي.
وذكر موقع "sportbuzz" البرتغالي أنه رغم رفض اللاعب لعرض الهلال، فإن الزعيم مستعد للمحاولة مرة أخرى لإقناع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، علما أنه يرتبط بعقد مع فلامنغو حتى ديسمبر 2027.