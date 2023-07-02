رسميا.. الهلال يعلن عودة جورجي جيسوس (فيديو)
أعلن نادي الهلال السعودي، رسميا، عودة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، خلفا للأرجنتيني رامون دياز.
ونشر الهلال مقطع فيديو عبر حسابه في موقع "تويتر" لجيسوس يقول فيه: "الزمن يمضي، والحياة تتجدد، والتاريخ يكتب ذكريات، ومستقبل لم يروَ بعد، للقصة فصول لم تنتهِ، جورجي جيسوس عائد إلى الهلال".
وسبق لجيسوس البالغ من العمر 68 عاما أن تولى تدريب الهلال بين يوليو 2018 ويناير 2019.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن جيسوس قاد الهلال في فترته الأولى في 25 مباراة حقق الفوز في 20 منها وتعادل 4 مرات وخسر مرة.
ونال الهلال مع جيسوس لقبا في كأس السوبر السعودي.
ويملك جيسوس خبرة تدريبية؛ حيث عمل مدربا لبنفيكا وسبورتينغ لشبونة في البرتغال، وفنربخشة التركي، وفلامنغو البرازيلي.
وحتى الآن تعاقد الهلال مع لاعب الوسط البرتغالي روبين نيفيز من وولفرهامبتون، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي.
وغادر رامون دياز منصبه لأسباب شخصية، ولم يجدد الهلال عقده بعد التتويج بكأس خادم الحرمين، وتحقيق المركز الثاني بكأس العالم للأندية.
وأنهى الهلال الدوري السعودي في المركز الثالث خلف الاتحاد والنصر، كما خسر نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا رد دياموندز الياباني.