رسميا.. الهلال يعلن عودة جورجي جيسوس (فيديو)

أعلن نادي الهلال السعودي، رسميا، عودة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، خلفا للأرجنتيني رامون دياز.

ونشر الهلال مقطع فيديو عبر حسابه في موقع "تويتر" لجيسوس يقول فيه: "الزمن يمضي، والحياة تتجدد، والتاريخ يكتب ذكريات، ومستقبل لم يروَ بعد، للقصة فصول لم تنتهِ، جورجي جيسوس عائد إلى الهلال".

وسبق لجيسوس البالغ من العمر 68 عاما أن تولى تدريب الهلال بين يوليو 2018 ويناير 2019.