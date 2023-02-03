الجزائر تستهدف لقب أمم أفريقيا للمحليين تكريما للراحل بن حمودة

تتطلع الجزائر صاحبة الضيافة إلى لقبها الأول في بطولة أفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين حين تواجه السنغال في النهائي في إستاد نيلسون مانديلا غدا السبت وسط رغبة عامة في إهداء الكأس إلى روح اللاعب الراحل بلال بن حمودة.

وقال المدرب مجيد بوقرة بعد التأهل للنهائي إن والد بن حمودة، لاعب اتحاد العاصمة ومنتخب المحليين الذي توفي عن عمر 24 عاما في حادث سير في يونيو حزيران الماضي، سيرفع الكأس في حالة تتويج فريقه.

ووقع الحادث بعد يوم واحد من تسجيل بن حمودة هدفا مع منتخب الجزائر للمحليين أمام الكونغو الديمقراطية.