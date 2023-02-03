الجزائر تستهدف لقب أمم أفريقيا للمحليين تكريما للراحل بن حمودة
تتطلع الجزائر صاحبة الضيافة إلى لقبها الأول في بطولة أفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين حين تواجه السنغال في النهائي في إستاد نيلسون مانديلا غدا السبت وسط رغبة عامة في إهداء الكأس إلى روح اللاعب الراحل بلال بن حمودة.
وقال المدرب مجيد بوقرة بعد التأهل للنهائي إن والد بن حمودة، لاعب اتحاد العاصمة ومنتخب المحليين الذي توفي عن عمر 24 عاما في حادث سير في يونيو حزيران الماضي، سيرفع الكأس في حالة تتويج فريقه.
ووقع الحادث بعد يوم واحد من تسجيل بن حمودة هدفا مع منتخب الجزائر للمحليين أمام الكونغو الديمقراطية.
ونفدت تذاكر المباراة النهائية وسط توقعات بحضور نحو 35 ألف مشجع لمؤازرة فريق بوقرة.
وخاضت الجزائر مسيرة مقنعة نحو النهائي، حيث فازت في كل مبارياتها ولم تستقبل أي هدف، ويتصدر المهاجم أيمن محيوص قائمة الهدافين بخمسة أهداف.
ويرغب بوقرة أيضا في تعزيز مكانته كمدرب بعد قيادة تشكيلة بديلة للجزائر للفوز بكأس العرب في 2021 في قطر على حساب تونس.
وتحمل مواجهة السنغال ذكرى رائعة لجماهير الجزائر، حيث توج المنتخب الأول بلقبه الأخير بكأس الأمم الأفريقية بقيادة المدرب جمال بلماضي على حساب رفاق ساديو ماني في النهائي القاهرة عام 2019.
وحذر بوقرة من صعوبة المواجهة أمام السنغال التي هزمت ساحل العاج والكونغو الديمقراطية وموريتانيا ومدغشقر في طريقها للنهائي، بينما خسرت فقط أمام أوغندا بدور المجموعات.
وغاب منتخب المغرب، الفائز بآخر لقبين، بسبب الخلاف السياسي مع الجزائر إذ تعذر سفره قبل ساعات من انطلاق البطولة.
وعلى الأرجح سيعود الحارس أليكسيس قندوز للتشكيلة الأساسية للجزائر بعد طرده أمام ساحل العاج في دور الثمانية، بينما شارك بديله فريد شعال في الفوز بخماسية على النيجر في قبل النهائي.
وقال المدافع أيوب غزالة: "نحن جاهزون لهذه المواجهة واستعد منتخبنا لها خلال عام ونصف، ننتظر دعم جمهورنا".
وأضاف: "نتوقع صعوبات أمام السنغال لكن مساندة الجماهير ستدفعنا نحو التتويج بالكأس".