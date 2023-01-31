منتخب الجزائر يهزم النيجر ويتأهل إلى نهائي أمم أفريقيا للمحليين

صعد المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين بعد الفوز على النيجر، بنتيجة (5-0)، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب وهران الأولمبي، في إطار منافسات الدور نصف النهائي للمسابقة القارية المقامة في الجزائر بالفترة من 13 يناير إلى 4 فبراير.

سجل أهداف المنتخب الجزائري، أيوب عبد اللاوي، وثنائية لأيمن محيوس، والهدف الرابع سجله لاعب النيجر كاتاكوري في مرماه بالخطأ، وذلك في الدقائق 15، 23، 34، 45 من عمر الشوط الأول.