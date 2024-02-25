غضب رونالدو من زملائه وحكم مباراة النصر والشباب (فيديو)
أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي غضبه من هدف التعادل الذي سجله "الشباب" خلال مباراة الفريقين، مساء اليوم الأحد، في دوري روشن.
ويلعب النصر ضد الشباب على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي.
وفي الدقيقة 67 كانت النتيجة تشير إلى تقدم النصر 2/1، ولكن كارلوس جونيور نجح بخطف هدف التعادل لأصحاب الأرض.
وعقب الهدف أبدى رونالدو غضبه وانزعاجه من زملائه في خط الدفاع، بعد الفشل في الحفاظ على التقدم.
كما انفعل رونالدو على حكم المباراة بسبب ضربة حرة كانت لصالح فريقه، وتحدث معه بعصبية معتادة.
ويدخل فريق النصر مباراة الشباب، وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة.
بينما يدخل صاحب الأرض وهو في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 24 نقطة.