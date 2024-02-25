غضب رونالدو من زملائه وحكم مباراة النصر والشباب (فيديو)

ويلعب النصر ضد الشباب على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي.

وفي الدقيقة 67 كانت النتيجة تشير إلى تقدم النصر 2/1، ولكن كارلوس جونيور نجح بخطف هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وعقب الهدف أبدى رونالدو غضبه وانزعاجه من زملائه في خط الدفاع، بعد الفشل في الحفاظ على التقدم.

كما انفعل رونالدو على حكم المباراة بسبب ضربة حرة كانت لصالح فريقه، وتحدث معه بعصبية معتادة.