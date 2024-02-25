والدة رونالدو توجه رسالة لنادي النصر قبل الديربي (صورة)
وجهت دولوريس أفيرو، والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، رسالة إلى "العالمي"، قبل المواجهة المرتقبة للفريق أمام الشباب في ديربي دوري روشن.
ويترقب عشاق الدوري السعودي مواجهة قوية، تجمع الشباب والنصر، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
وكتبت والدة رونالدو عبر حسابها على منصة إنستغرام: "بالتوفيق لنادي النصر اليوم".
ويدخل رفقاء كريستيانو رونالدو مباراة الشباب والفريق في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، برصيد 49 نقطة من 20 مباراة، بواقع 16 فوزا وتعادل واحد، وتلقى العالمي الهزيمة في 3 مباريات.
بينما يدخل صاحب الأرض والجمهور فريق الشباب المباراة وهو في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 24 نقطة من 20 مباراة، بواقع 6 انتصارات ومثلها من التعادلات، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات.