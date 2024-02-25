والدة رونالدو توجه رسالة لنادي النصر قبل الديربي (صورة)

وجهت دولوريس أفيرو، والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، رسالة إلى "العالمي"، قبل المواجهة المرتقبة للفريق أمام الشباب في ديربي دوري روشن.

ويترقب عشاق الدوري السعودي مواجهة قوية، تجمع الشباب والنصر، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وكتبت والدة رونالدو عبر حسابها على منصة إنستغرام: "بالتوفيق لنادي النصر اليوم".