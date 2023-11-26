كأس الكونفدرالية: الأفريقي يهزم دريمز.. وفوز فيوتشر على سوبر سبورت

تغلب فيوتشر المصري 1/0 على سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية الأفريقية (دور الـ16).

ولحساب المجموعة الثالثة تغلب الأفريقي التونسي 2/0 على ضيفه دريمز من غانا.

وسجل غنام محمد هدف فيوتشر الوحيد على سوبر سبورت يونايتد في المباراة ليرفع الفريق المصري رصيده إلى 3 نقاط، علمًا بأن المجموعة تضم الهلال الليبي، واتحاد الجزائر.