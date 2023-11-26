كأس الكونفدرالية: الأفريقي يهزم دريمز.. وفوز فيوتشر على سوبر سبورت
اتحاد الجزائر نال لقب النسخة الأخيرة من كأس الكونفدرالية.
تغلب فيوتشر المصري 1/0 على سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية الأفريقية (دور الـ16).
ولحساب المجموعة الثالثة تغلب الأفريقي التونسي 2/0 على ضيفه دريمز من غانا.
وسجل غنام محمد هدف فيوتشر الوحيد على سوبر سبورت يونايتد في المباراة ليرفع الفريق المصري رصيده إلى 3 نقاط، علمًا بأن المجموعة تضم الهلال الليبي، واتحاد الجزائر.
وسجل للأفريقي الطيب المزياني هدفًا في الدقيقة الخامسة، وسجل بسام الصرارفي هدفًا في الدقيقة 19 على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.
وتضم المجموعة الثالثة: النادي الأفريقي، ودريمز، وريفرز يونايتد، وأكاديميكا لوبيتو.
ونال اتحاد الجزائر لقب النسخة الأخيرة من كأس الكونفدرالية، علمًا بأن النادي الصفاقسي التونسي أكثر من نال لقب المسابقة برصيد 3 ألقاب.