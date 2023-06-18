الهلال السعودي يقدم عرضا رسميا للمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو

من جهتها قالت صحيفة "أبولا" البرتغالية إن الهلال عرض على كونسيساو 18 مليون يورو لفسخ عقده مع بورتو، وراتبا مليونيا (لم يتم تحديد المبلغ).

ويرتبط كونسيساو بعقد مع بورتو حتى يونيو 2024 وتولى تدريب الفريق في يونيو 2017.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن كونسيساو قاد بورتو في 326 مباراة حقق الفوز في 240 مباراة، وتعادل 44 مرة، وخسر 44 أيضا.

ونجح كونسيساو في قيادة بورتو للفوز بـ3 ألقاب في الدوري البرتغالي، و3 في كأس البرتغال، ولقب في كأس الدوري البرتغالي، و3 في كأس السوبر البرتغالي.

ونادي الهلال بلا مدرب حاليا حيث رحل عنه المدرب الأرجنتيني رامون دياز.