الهلال السعودي يقدم عرضا رسميا للمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو
أفاد موقع "footmercato" أن نادي الهلال السعودي يريد التعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لبورتو البرتغالي، هذا الصيف.
والهلال ليس النادي الوحيد الذي يرتبط بالتعاقد مع كونسيساو، حيث يتردد أن باريس سان جيرمان يريد تعيين المدرب الشاب مديرا فنيا خلفا لكريستوف غالتييه.
ولكن الموقع أفاد بأن كونسيساو، البالغ من العمر 48 عاما، تفاوض مع الهلال إلا أنه ليس متحمسا لفكرة العمل بدوري المحترفين السعودي في الوقت الحالي.
من جهتها قالت صحيفة "أبولا" البرتغالية إن الهلال عرض على كونسيساو 18 مليون يورو لفسخ عقده مع بورتو، وراتبا مليونيا (لم يتم تحديد المبلغ).
ويرتبط كونسيساو بعقد مع بورتو حتى يونيو 2024 وتولى تدريب الفريق في يونيو 2017.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن كونسيساو قاد بورتو في 326 مباراة حقق الفوز في 240 مباراة، وتعادل 44 مرة، وخسر 44 أيضا.
ونجح كونسيساو في قيادة بورتو للفوز بـ3 ألقاب في الدوري البرتغالي، و3 في كأس البرتغال، ولقب في كأس الدوري البرتغالي، و3 في كأس السوبر البرتغالي.
ونادي الهلال بلا مدرب حاليا حيث رحل عنه المدرب الأرجنتيني رامون دياز.