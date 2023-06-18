الهلال السعودي يزاحم برشلونة على روبن نيفيز لاعب وولفرهامبتون

وأكد رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" أن نيفيز وافق على الشروط الشخصية مع برشلونة في مايو الماضي، ولكن لا يوجد ضوء أخضر حتى الآن".

يشار إلى أن روبن نيفيز البالغ من العمر 26 عامًا يرتبط بعقد مع وولفرهامبتون حتى يونيو 2024، وقد انضم للفريق في 2017 من بورتو مقابل 17 مليون يورو.

ولعب نيفيز 41 مباراة مع وولفرهامبتون الموسم المنقضي، وبالمجمل لعب مع الفريق الإنجليزي 253 مباراة سجل فيها 30 هدفًا وصنع 13.

ويرتبط برشلونة بالتعاقد مع أكثر من لاعب؛ لتعزيز خط الوسط بينهم نيفيز وإلكاي غوندوغان ومارتن زوبيميندي، لكن الوضع المالي لبرشلونة لا يسمح للنادي بالإنفاق بشكل كبير.