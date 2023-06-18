الهلال السعودي يزاحم برشلونة على روبن نيفيز لاعب وولفرهامبتون
يزاحم نادي الهلال السعودي نادي برشلونة على التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون الإنجليزي في السوق الصيفي الحالي.
وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات: "قدم الهلال عرضًا ضخمًا للتوقيع مع روبن نيفيز، المفاوضات جارية حيث يفضل النادي الإنجليزي البيع مباشرة بعد انتظار طويل لبرشلونة".
وأكد رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" أن نيفيز وافق على الشروط الشخصية مع برشلونة في مايو الماضي، ولكن لا يوجد ضوء أخضر حتى الآن".
يشار إلى أن روبن نيفيز البالغ من العمر 26 عامًا يرتبط بعقد مع وولفرهامبتون حتى يونيو 2024، وقد انضم للفريق في 2017 من بورتو مقابل 17 مليون يورو.
ولعب نيفيز 41 مباراة مع وولفرهامبتون الموسم المنقضي، وبالمجمل لعب مع الفريق الإنجليزي 253 مباراة سجل فيها 30 هدفًا وصنع 13.
ويرتبط برشلونة بالتعاقد مع أكثر من لاعب؛ لتعزيز خط الوسط بينهم نيفيز وإلكاي غوندوغان ومارتن زوبيميندي، لكن الوضع المالي لبرشلونة لا يسمح للنادي بالإنفاق بشكل كبير.
وسبق أن تردد أن نادي الهلال السعودي يريد التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش من ريال مدريد هذا الصيف، لكن الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، الذي يعمل بشبكة "سكاي سبورت" أكد أن مودريتش يتمسك بموقفه بالبقاء مع ريال مدريد الموسم المقبل.
ولم يعلن الهلال حتى الآن التعاقد مع أي لاعب، علمًا أنه قدم عرضًا مغريًا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن الأخير فضل الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي.
ويرتبط الهلال بالتعاقد مع المدافع السنغال كاليدو كوليبالي من تشيلسي.
وكتب الصحفي نيكولو شيرا عبر "تويتر": "الهلال قدم عرضًا يمتد إلى 3 سنوات، لكوليبالي براتب كبير، يبلغ 25 مليون يورو سنويًا".