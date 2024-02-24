بند مثير في عقد مبابي مع ريال مدريد يخص الكرة الذهبية

كشف موقع "footmercato" عن بند مثير في عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد، يخص الكرة الذهبية.

ويقترب مبابي من التوقيع لريال مدريد بعدما أبلغ باريس سان جيرمان بمغادرته نهاية الموسم الحالي.

وذكر الموقع الفرنسي أن مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، سيحصل على مكافأة إذا فاز بالكرة الذهبية مع ريال مدريد.

ونقل عن مصادر قريبة من ريال مدريد أن مبلغ المكافأة يصل إلى 15 مليون يورو.

ولم يسبق لمبابي الفوز بالكرة الذهبية، واحتل المركز الثالث في قائمة 2023 خلف ليونيل ميسي الفائز بالجائزة، وإيرلينغ هالاند الثاني.

وأشار "footmercato" إلى أن وضع ريال مدريد لهذا البند لا يبدو مفاجئا جدا، فقد سبق أن فعل هذا في الماضي، حيث حصل كريم بنزيما على مليون يورو خلال فوزه بالكرة الذهبية عام 2022، كما حصل على تمديد عقده عاما آخر.