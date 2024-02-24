بند مثير في عقد مبابي مع ريال مدريد يخص الكرة الذهبية
كشف موقع "footmercato" عن بند مثير في عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد، يخص الكرة الذهبية.
ويقترب مبابي من التوقيع لريال مدريد بعدما أبلغ باريس سان جيرمان بمغادرته نهاية الموسم الحالي.
وذكر الموقع الفرنسي أن مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، سيحصل على مكافأة إذا فاز بالكرة الذهبية مع ريال مدريد.
ونقل عن مصادر قريبة من ريال مدريد أن مبلغ المكافأة يصل إلى 15 مليون يورو.
ولم يسبق لمبابي الفوز بالكرة الذهبية، واحتل المركز الثالث في قائمة 2023 خلف ليونيل ميسي الفائز بالجائزة، وإيرلينغ هالاند الثاني.
وأشار "footmercato" إلى أن وضع ريال مدريد لهذا البند لا يبدو مفاجئا جدا، فقد سبق أن فعل هذا في الماضي، حيث حصل كريم بنزيما على مليون يورو خلال فوزه بالكرة الذهبية عام 2022، كما حصل على تمديد عقده عاما آخر.
تفاصيل العقد
وقبل أيام، كشفت صحيفة "ماركا" التفاصيل الكاملة لعقد كيليان مبابي مع ريال مدريد.
وقالت الصحيفة إن هناك اتفاقاً بالفعل تم بين ريال ومدريد ومبابي حدث قبل أسبوعين، وبموجبه سيصبح مبابي لاعبًا في ريال مدريد بداية من 1 يوليو المقبل، ولمدة 5 سنوات مقبلة.
وأشارت "ماركا" إلى أن راتب مبابي مع ريال مدريد سيتراوح بين 15 و20 مليون يورو سنويًّا.
وأوضحت أن مكافأة التوقيع غير معروفة، لكنها أقل مما كان سيحصل عليه إذا انتقل إلى ريال مدريد صيف 2022، أي أقل من 130 مليون يورو.
وستقسم المكافأة على 5 سنوات، ليصل إجمالي ما يحصل عليه مبابي سنويا بالمكافآت إلى ما يقرب من 50 مليون يورو.