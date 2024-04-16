حقيقة تأجيل مباراة العين والهلال بسبب الأمطار

وأوضحت الشبكة أنه لا يوجد نية لتأجيل المباراة ما لم تصدر السلطات المعنية قرارها في هذا الشأن، وذلك بعد تواصل بين مسؤولي الاتحاد الآسيوي والجهات المعنية في الإمارات بشأن المنخفض الجوي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في الرياض يوم 23 أبريل الحالي.

وسبق أن لعب العين والهلال 14 مباراة رسمية، فاز العين ست مرات وفاز الهلال مثلها، وتعادلا مرتين.

والهلال هو البطل التاريخي لدوري أبطال آسيا بتتويجه باللقب أربع مرات، آخرها عام 2021، مقابل لقب واحد للعين عام 2003.

والمتأهل من مواجهة الهلال والعين سيلعب في النهائي مع المتأهل من مواجهة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما إف مارينوس الياباني.