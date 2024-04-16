حقيقة تأجيل مباراة العين والهلال بسبب الأمطار
نفت شبكة "أبوظبي الرياضية" ما تردد عن تأجيل مباراة الهلال والعين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا غدا الثلاثاء.
وتردد أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد يقرر تأجيل المباراة مع توقع حدوث عواصف رعدية قوية وهطول أمطار غزيرة في الإمارات.
لكن شبكة "أبوظبي الرياضية" قالت إنه لا توجد أي نية لدى الاتحاد الآسيوي لتأجيل المباراة حتى الآن.
وأوضحت الشبكة أنه لا يوجد نية لتأجيل المباراة ما لم تصدر السلطات المعنية قرارها في هذا الشأن، وذلك بعد تواصل بين مسؤولي الاتحاد الآسيوي والجهات المعنية في الإمارات بشأن المنخفض الجوي.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في الرياض يوم 23 أبريل الحالي.
وسبق أن لعب العين والهلال 14 مباراة رسمية، فاز العين ست مرات وفاز الهلال مثلها، وتعادلا مرتين.
والهلال هو البطل التاريخي لدوري أبطال آسيا بتتويجه باللقب أربع مرات، آخرها عام 2021، مقابل لقب واحد للعين عام 2003.
والمتأهل من مواجهة الهلال والعين سيلعب في النهائي مع المتأهل من مواجهة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما إف مارينوس الياباني.