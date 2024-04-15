بسبب الحَكم الأردني.. أزمة كبيرة قبل مباراة العين والهلال

قالت شبكة "بي إن سبورت" إنه تعذَّر وصول طاقم تحكيم مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين العين والهلال.

وأوضحت الشبكة أنه تعذَّر وصول طاقم تحكيم مباراة ذهاب العين والهلال بقيادة الأردني أدهم المخادمة بسبب إغلاق المجال الجوي في الأردن.

ومن المقرر أن يستضيف العين منافسه الهلال غدًا الثلاثاء على أن تقام مباراة الإياب يوم الـ23 من أبريل.

وكان الأردن قد أغلق مجاله الجوي أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة يوم الأحد الماضي.

والمتأهل من مواجهة الهلال والعين سيلعب في النهائي مع المتأهل من مواجهتي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما إف مارينوس الياباني.