صورة طريفة لميسي بعد مباراة إنتر ميامي وأولد بويز

وخرج ميسي في الدقيقة 60 وحل مكانه الأميركي لوسون سندرلاند البالغ من العمر 22 عاما، لكنه أسعد جماهير الفريق المضيف قبل انطلاق الدوري الأسبوع المقبل ومدرب إنتر مواطنه خيراردو "تاتا" مارتينو بسبب أدائه الجيد.

وعاد المهاجم البالغ من العمر 36 عامًا والذي قاد الأرجنتين الى الفوز بلقب كأس العالم 2022، إلى التشكيلة الأساسية لميامي بعد أن عانى من إصابة في الفخذ تسببت في غيابه عن مباراة ودية في هونغ كونغ في وقت سابق من هذا الشهر.

ولعب ميسي بديلا في مباراة لاحقة لإنتر ميامي ضد فيسيل كوبي بطل الدوري الياباني، لكنه عاد من بين اللاعبين الأساسيين في المباراة التحضيرية الأخيرة للموسم الجديد لناديه وبحالة صحية جيدة.

وبعد شوط أول سلبي، تقدم إنتر ميامي بهدف لمدافعه الهايتي شانايدر بورجيلين في الدقيقة 64 برأسية إثر ركلة ركنية متقنة من لاعب الوسط الفنلندي روبرت تايلور.

وأدرك نيولز أولد بويز التعادل عبر لاعب الوسط فرانكو مارتن دياس في الدقيقة 83 بتسديدة قوية من داخل المنطقة.