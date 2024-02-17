صورة طريفة لميسي بعد مباراة إنتر ميامي وأولد بويز
ظهر ميسي في صورة "لطيفة" بعد نهاية مباراة فريقه إنتر ميامي أمام نيولز أولد بويز الأرجنتيني، مساء أمس الخميس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.
نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي عاد إلى التشكيلة الأساسية لفريقه عندما تعادل مع ضيفه ونادي طفولته نيولز أولد بويز الأرجنتيني 1-1 في مباراة ودية إعدادية للموسم الجديد للدوري الأميركي لكرة القدم.
وكانت مباراة عاطفية بالنسبة للفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات والذي كان يشجع فريق أولد بويز عندما كان يافعاً ولعب في صفوفه من عام 1995 إلى عام 2000 قبل انضمامه إلى برشلونة الإسباني.
وظهر ميسي وهو يرتدي شورت نيو أولد بويز، وقميص التدريب الخاص بنادي إنتر ميامي، في لقطة أثارت سخرية المتابعين.
وخرج ميسي في الدقيقة 60 وحل مكانه الأميركي لوسون سندرلاند البالغ من العمر 22 عاما، لكنه أسعد جماهير الفريق المضيف قبل انطلاق الدوري الأسبوع المقبل ومدرب إنتر مواطنه خيراردو "تاتا" مارتينو بسبب أدائه الجيد.
وعاد المهاجم البالغ من العمر 36 عامًا والذي قاد الأرجنتين الى الفوز بلقب كأس العالم 2022، إلى التشكيلة الأساسية لميامي بعد أن عانى من إصابة في الفخذ تسببت في غيابه عن مباراة ودية في هونغ كونغ في وقت سابق من هذا الشهر.
ولعب ميسي بديلا في مباراة لاحقة لإنتر ميامي ضد فيسيل كوبي بطل الدوري الياباني، لكنه عاد من بين اللاعبين الأساسيين في المباراة التحضيرية الأخيرة للموسم الجديد لناديه وبحالة صحية جيدة.
وبعد شوط أول سلبي، تقدم إنتر ميامي بهدف لمدافعه الهايتي شانايدر بورجيلين في الدقيقة 64 برأسية إثر ركلة ركنية متقنة من لاعب الوسط الفنلندي روبرت تايلور.
وأدرك نيولز أولد بويز التعادل عبر لاعب الوسط فرانكو مارتن دياس في الدقيقة 83 بتسديدة قوية من داخل المنطقة.