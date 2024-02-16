محاولة ميسي تسجيل هدف من ضربة ركنية أمام نيولز أولد بويز (فيديو)
المباراة انتهت بالتعادل 1/1 على ملعب درايف بينك استاديوم.
حاول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تسجيل هدف من ضربة ركنية في مباراة إنتر ميامي الودية أمام نيولز أولد بويز.
وحصل إنتر ميامي على ضرب ركنية في الدقيقة 45 لعبها ميسي بقدمه اليسرى وحاول خداع حارس نيولز أولد بويز بوضعها في المرمى.
لكن حارس الفريق الأرجنتيني نجح في صد الكرة.
وانتهت المباراة بالتعادل 1/1 على ملعب درايف بينك استاديوم.
ومن المقرر أن يستهل إنتر ميامي مشواره في الدوري الأمريكي يوم الخميس 22 فبراير بمواجهة ريال سالت ليك.
ثم يلعب إنتر ميامي مع لوس أنجلوس غالاكسي ثم مع أورلاندو سيتي.
وفريق نيولز أولد بويز من مدينة روزاريو الأرجنتينية حيث وُلد ميسي ونشأ وبدأ ممارسة كرة القدم، قبل أن ينضم إلى برشلونة في سن الـ 13 عامًا.
ولعب ميسي في نيولز أولد بويز بين 1995 إلى 2000.