محاولة ميسي تسجيل هدف من ضربة ركنية أمام نيولز أولد بويز (فيديو)

ومن المقرر أن يستهل إنتر ميامي مشواره في الدوري الأمريكي يوم الخميس 22 فبراير بمواجهة ريال سالت ليك.

ثم يلعب إنتر ميامي مع لوس أنجلوس غالاكسي ثم مع أورلاندو سيتي.

وفريق نيولز أولد بويز من مدينة روزاريو الأرجنتينية حيث وُلد ميسي ونشأ وبدأ ممارسة كرة القدم، قبل أن ينضم إلى برشلونة في سن الـ 13 عامًا.

ولعب ميسي في نيولز أولد بويز بين 1995 إلى 2000.