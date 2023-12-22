شرطان يمنعان الزمالك من التعاقد مع رمضان صبحي

وكان الإعلامي أحمد شوبير، المقرب من إدارة الأهلي، قال إن هناك تواصلا خلال الساعات القليلة الماضية من جانب نادي الزمالك مع رمضان صبحي، واللاعب أبلغ مسؤولي الزمالك بالتواصل مع إدارة بيراميدز لحسم الصفقة.

وأضاف: "رمضان صبحي يرغب الاحتراف الخارجي بشكل رسمي، ولكن هناك رغبة واضحة أيضًا من اللاعب بالعودة إلى النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة".

وتعقيبًا على هذا التصريح، قال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن هذه الأخبار عارية من الصحة تمامًا.

وأكد المصدر أن اسم رمضان صبحي لم يُطرح على طاولة مجلس الإدارة من الأساس سواء في الفترة الماضية أو حاليًا.

وأوضح: "مجلس الإدارة وضع عدة شروط للاعبين المزمع التعاقد معهم، أولها وضع راتب معقول وليس بالضخم، والثاني الاستفادة منه في المشاركات الأفريقية خاصة وأن المجلس يضع نصب عينيه الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية".

وأضاف: "هذان الشرطان لا يتوفران في رمضان صبحي، فاللاعب يحصل على راتب ضخم من بيراميدز، لا يستطيع مجلس الإدارة توفيره حاليًا في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي".

وتابع: "كما أن الفريق لن يستفيد منه أفريقيًا كونه شارك مع بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، وبالتالي لا يحق له المشاركة مع الزمالك في الكونفدرالية".