كارلوس كيروش يعتذر عن تدريب الزمالك

الزمالك كان قد أعلن عن إقالة خوان كارلوس أسوريو، بسبب سوء النتائج، وتولَّى معتمد جمال مسؤولية تدريب الفريق خلفًا له.

ورغم الصعود لدور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، إلا أن أصوات بعض جماهير الزمالك طالبت مجلس الإدارة بضرورة استقدام مدرب أجنبي، خاصة أن أندية البطولة ضعيفة، ومع أول اختبار قوي في الدوري سقط الفريق أمام المصري البورسعيدي.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن إدارة الزمالك تواصلت بالفعل مع كارلوس كيروش ووكليه، ولكن المدرب اعتذر لمسؤولي الزمالك وأغلق الباب تمامًا.

وأوضح المصدر أن رفض كيروش ليس اعتراضًا على نادي الزمالك، بل يرغب المدرب البرتغالي في الاستمرار مع المنتخبات، ويرفض رفضًا قاطعًا تدريب الأندية خلال الوقت الحالي.

وعن خطة الفترة المقبلة قال: "مجلس الإدارة أعاد ملفات المدربين الأجانب، والتي بحثها في الفترة الماضية، حيث كان يأمل في استمرار معتمد جمال، لكن الأداء، خلال الفترة الماضية، أرغم المجلس على العودة لخيار المدرب الأجنبي".

وتابع: "تم حصر الخيارات على 4 أسماء، وسيتفاوض المجلس لحسم الملف، قبل فترة التوقف الدولي في يناير، كي يقود الفريق في دورتين وديتين سيخوضهما في الإمارات".