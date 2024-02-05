رسميا.. تحديد موعد افتتاح كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم المقبلة في 16 مدينة، بكندا والمكسيك والولايات المتحدة، وستكون النسخة المقبلة من كأس العالم الأولى التي يشارك فيها 48 منتخبا بدلا من 32.

ونظمت المكسيك كأس العالم في عامي 1970 و1986، وأقيم نهائي كلا النسختين في استاد أزتيكا.

كما سجل المهاجم الأرجنتيني دييجو مارادونا هدفه الشهير المسمى "هدف القرن" ضد إنجلترا في الملعب ذاته.

وتستضيف المغرب وإسبانيا والبرتغال كأس العالم 2030، في حين يقام كأس العالم 2034 في السعودية.