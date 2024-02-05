رسميا.. تحديد موعد افتتاح كأس العالم 2026
المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 تقام في 11 يونيو 2026.
قال غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأحد إن استاد أزتيكا في مكسيكو سيتي سيستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في 11 يونيو حزيران.
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم المقبلة في 16 مدينة، بكندا والمكسيك والولايات المتحدة، وستكون النسخة المقبلة من كأس العالم الأولى التي يشارك فيها 48 منتخبا بدلا من 32.
ونظمت المكسيك كأس العالم في عامي 1970 و1986، وأقيم نهائي كلا النسختين في استاد أزتيكا.
كما سجل المهاجم الأرجنتيني دييجو مارادونا هدفه الشهير المسمى "هدف القرن" ضد إنجلترا في الملعب ذاته.
وتستضيف المغرب وإسبانيا والبرتغال كأس العالم 2030، في حين يقام كأس العالم 2034 في السعودية.