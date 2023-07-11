قبل تصفيات كأس العالم 2026.. الفيفا يرفع الإيقاف عن زيمبابوي

وكان مجلس الرياضة والترفيه الحكومي في البلاد حل اللجنة التنفيذية للاتحاد الزيمبابوي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وسط مزاعم عن اختلاس أموال قدمتها الدولة إلى الاتحاد لمشاركة زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وشاركت زيمبابوي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، لكنها منعت من المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وقال الفيفا في بيان: "قرر مجلس الفيفا رفع الإيقاف عن الاتحاد الزيمبابوي الذي فرض في فبراير 2022 وتعيين لجنة مؤقتة على الفور".

وتقام قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في أبيدجان، يوم الخميس المقبل.

وتلعب الجولة الأولى للتصفيات في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.