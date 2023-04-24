تقارير: مفاوضات تشيلسي مع بوكيتينو قاربت على النهاية

ويرغب مالك نادي تشيلسي تود بوهلي وبغداد إقبالي في الحصول على الرجل المناسب لخلافة غراهام بوتر الذي أقيل الشهر الماضي حيث تم تعيين فرانك لامبارد مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشفت شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية أنه تم اختيار بوكيتينو مدرب توتنهام السابق من قبل إدارة تشيلسي، وأن المفاوضات قاربت على النهاية.

أشارت إلى أن الإعلان الرسمي عن تولي بوكيتينو تدريب تشيلسي، سيكون خل الأسابيع المقبلة.

ولم يحقق تشيلسي الفوز في آخر سبع مباريات في كل البطولات، وخسر خمس مباريات وهو الآن يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي.