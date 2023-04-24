تقارير: مفاوضات تشيلسي مع بوكيتينو قاربت على النهاية
اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من الإعلان عن تعيين ماوريسيو بوكيتينو مديرا فنيا لفريق البلوز الموسم المقبل.
ويرغب مالك نادي تشيلسي تود بوهلي وبغداد إقبالي في الحصول على الرجل المناسب لخلافة غراهام بوتر الذي أقيل الشهر الماضي حيث تم تعيين فرانك لامبارد مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم الحالي.
وكشفت شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية أنه تم اختيار بوكيتينو مدرب توتنهام السابق من قبل إدارة تشيلسي، وأن المفاوضات قاربت على النهاية.
أشارت إلى أن الإعلان الرسمي عن تولي بوكيتينو تدريب تشيلسي، سيكون خل الأسابيع المقبلة.
ولم يحقق تشيلسي الفوز في آخر سبع مباريات في كل البطولات، وخسر خمس مباريات وهو الآن يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي.
ويتمتع بوكيتينو بسمعة طيبة بعد فترته التدريبية الرائعة في توتنهام ومنذ ذلك الحين تولى تدريب باريس سان جيرمان.
واكتسب بوكيتينو أيضا سمعة طيبة في توتنهام من خلال بناء غرفة ملابس قوية وغرس روح الفريق الذي ينقص تشيلسي حاليا كما ذكرت "ميرور".
وعلى الرغم من أن تشيلسي قد لا يشارك في البطولات القارية الموسم المقبل إلا أنه من الواضح أن البلوز لا يزال يمثل نقطة جذب كبيرة بما يكفي لجذب الأسماء الكبيرة.