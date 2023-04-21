ديلي ميل: فينسينت كومباني أبرز المرشحين لتولي تدريب تشيلسي

ويرغب مالك نادي تشيلسي تود بوهلي وبغداد إقبالي في الحصول على الرجل المناسب لخلافة غراهام بوتر الذي أقيل الشهر الماضي حيث تم تعيين فرانك لامبارد مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم الحالي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن فينسينت كومباني مدرب بيرنلي ضمن أحد أربعة أسماء في القائمة المختصرة لتدريب نادي غرب لندن.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملاك تشيلسي أعربوا عن انبهارهم بكومباني عند عودته إلى التراب الإنجليزي بعد فترة عامين قضاهما في تدريب أندرلخت البلجيكي.

وتولى كومباني فريقًا يعاني من الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه كان العقل المدبر لتحول لا يصدق لبيرنلي، الذي حصد 92 نقطة من 126 محتملة أثناء لعب كرة قدم بشكل عملي، ليحقق الصعود التلقائي إلى الدرجة الأولى.