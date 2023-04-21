ديلي ميل: فينسينت كومباني أبرز المرشحين لتولي تدريب تشيلسي
دخل فينسينت كومباني أسطورة مانشستر سيتي السابق؛ مدرب بيرنلي الحالي، القائمة المختصرة، لتدريب نادي تشيلسي الإنجليزي في الموسم المقبل.
وتضم القائمة المختصرة المرشحة لتدريب تشيلسي في الموسم المقبل، كلًا من: بوكيتينو وجوليان ناغلزمان ولويس إنريكي.
ويرغب مالك نادي تشيلسي تود بوهلي وبغداد إقبالي في الحصول على الرجل المناسب لخلافة غراهام بوتر الذي أقيل الشهر الماضي حيث تم تعيين فرانك لامبارد مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم الحالي.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن فينسينت كومباني مدرب بيرنلي ضمن أحد أربعة أسماء في القائمة المختصرة لتدريب نادي غرب لندن.
وأشارت الصحيفة إلى أن ملاك تشيلسي أعربوا عن انبهارهم بكومباني عند عودته إلى التراب الإنجليزي بعد فترة عامين قضاهما في تدريب أندرلخت البلجيكي.
وتولى كومباني فريقًا يعاني من الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه كان العقل المدبر لتحول لا يصدق لبيرنلي، الذي حصد 92 نقطة من 126 محتملة أثناء لعب كرة قدم بشكل عملي، ليحقق الصعود التلقائي إلى الدرجة الأولى.
بعد موسم مخيب للآمال شهد فشل تشيلسي الفائز بدوري أبطال أوروبا مرتين، في التأهل للبطولة الأوروبية العام المقبل، سيحتاج تشيلسي إلى تقليص فريقه المتضخم بشكل كبير لضمان الامتثال للوائح FFP.
أي مدرب قادم سيواجه مهمة صعبة في إعادته إلى دوري أبطال أوروبا، وهي مسابقة لم يفشلوا في التأهل لها في مواسم متتالية منذ عام 2002.
بينما يقود كومباني موجة من النجاح في بيرنلي، يتطلع ناغلزمان إلى استعادة توازنه بعد إقالته من بايرن الشهر الماضي.
كما أقيل بوكيتينو من منصبه الأخير في باريس سان جيرمان، الذي انفصل عن مدرب توتنهام السابق في يوليو من العام الماضي بعد فترة مخيبة للآمال في العاصمة الفرنسية.
ولم يحقق تشيلسي الفوز في آخر سبع مباريات في كل البطولات، وخسر خمس مباريات وهو الآن يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي.
وكان لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا السابق ضمن قائمة المرشحين، لكن يبدو أنه سقط من القائمة، حيث تنحصر المنافسة بين بوكيتينو وجوليان ناغلزمان.
وأقيل ناغلزمان، البالغ من العمر 35 عاما، من بايرن ميونيخ الشهر الماضي، لكنه يعتبر من أفضل المدربين الشباب.