ميرور: تشيلسي في محادثات مع ماوريسيو بوكيتينو

ويرغب مالك نادي تشيلسي تود بوهلي وبغداد إقبالي في الحصول على الرجل المناسب لخلافة غراهام بوتر الذي أقيل الشهر الماضي حيث تم تعيين فرانك لامبارد مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا السابق ضمن قائمة المرشحين لكن يبدو أنه سقط من القائمة، حيث تنحصر المنافسة بين بوكيتينو وجوليان ناغلزمان.

وأقيل ناغلزمان، البالغ من العمر 35 عاما، من بايرن ميونيخ الشهر الماضي لكنه يعتبر من أفضل المدربين الشباب.