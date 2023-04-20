ميرور: تشيلسي في محادثات مع ماوريسيو بوكيتينو
ذكرت صحيفة "ميرور" أن ماوريسيو بوكيتينو يجرى محادثات مع تشيلسي بشأن تولي تدريب البلوز الموسم المقبل.
ووفقا للصحيفة تم اختيار بوكيتينو مدرب توتنهام السابق من إدارة تشيلسي.
ووضع تشيلسي بوكيتينو على رأس قائمة المرشحين ومن المقرر أن يتابع الاتصال بمحادثات أكثر رسمية.
ويرغب مالك نادي تشيلسي تود بوهلي وبغداد إقبالي في الحصول على الرجل المناسب لخلافة غراهام بوتر الذي أقيل الشهر الماضي حيث تم تعيين فرانك لامبارد مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم الحالي.
وكان لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا السابق ضمن قائمة المرشحين لكن يبدو أنه سقط من القائمة، حيث تنحصر المنافسة بين بوكيتينو وجوليان ناغلزمان.
وأقيل ناغلزمان، البالغ من العمر 35 عاما، من بايرن ميونيخ الشهر الماضي لكنه يعتبر من أفضل المدربين الشباب.
ويتمتع بوكيتينو بسمعة طيبة بعد فترته التدريبية الرائعة في توتنهام ومنذ ذلك الحين تولى تدريب باريس سان جيرمان.
واكتسب بوكيتينو أيضًا سمعة طيبة في توتنهام من خلال بناء غرفة ملابس قوية وغرس روح الفريق الذي ينقص تشيلسي حاليا كما ذكرت "ميرور".
وعلى الرغم من أن تشيلسي قد لا يشارك في البطولات القارية الموسم المقبل إلا أنه من الواضح أن البلوز لا يزال يمثل نقطة جذب كبيرة بما يكفي لجذب الأسماء الكبيرة.