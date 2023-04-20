ميرور: توخيل منع بويلي من دخول غرفة تغيير ملابس لاعبي تشيلسي
كشفت صحيفة "ميرور" عن سبب إقالة رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي من تدريب تشيلسي في سبتمبر الماضي.
ووفقا للصحيفة، فإن بويلي أقال توخيل بعد أيام قليلة من حرمانه من فرصة اصطحاب مجموعة من الضيوف إلى غرفة تغيير الملابس.
وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع في سبتمبر أثناء فوز تشيلسي 2/ 0 على ويستهام في ستامفورد بريدج.
وكان هذا واحدا من ثلاثة انتصارات في أول ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث ظهرت التوترات بين الألماني وبويلي صاحب الأغلبية الجديد.
وتشير التقارير إلى أن الثنائي اختلف بشأن سياسة الانتقالات الخاصة بالنادي خلال أشهر الصيف.
لكن يبدو الآن أنهما تصادما بطرق أخرى، مع ظهور قضية غرفة تغيير الملابس.
وعيّن بويلي المدرب غراهام بوتر قبل أن يتم إقالته أيضا قبل أيام وتعيين الهداف التاريخي لتشيلسي فرانك لامبارد مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم الحالي.
وواجه لامبارد موقفا مشابها مع بويلي حيث دخل الأخير غرفة تغيير الملابس بعد خسارة تشيلسي على ملعبه أمام برايتون قبل أيام.
وعن دخول ملاك النادي غرفة خلع الملابس بعد نهاية المباريات، قال لامبارد، يوم الإثنين: "أشعر بالراحة مع ذلك. عندما كنت لاعبا ويأتي الملاك لغرفة خلع الملابس كنت أشعر بالسعادة، وهذا ليس سيئا".
وأوضح: "المالك يريد أن يتحدث ويزرع الإيجابية في اللاعبين، لا توجد مشكلة في إظهار الشغف".
ويحتل المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي، وخسر البلوز في البريميرليغ أكثر مما فاز، حيث فاز 10 مرات وخسر 12 مرة.