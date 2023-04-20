ميرور: توخيل منع بويلي من دخول غرفة تغيير ملابس لاعبي تشيلسي

كشفت صحيفة "ميرور" عن سبب إقالة رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي من تدريب تشيلسي في سبتمبر الماضي.

ووفقا للصحيفة، فإن بويلي أقال توخيل بعد أيام قليلة من حرمانه من فرصة اصطحاب مجموعة من الضيوف إلى غرفة تغيير الملابس.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع في سبتمبر أثناء فوز تشيلسي 2/ 0 على ويستهام في ستامفورد بريدج.