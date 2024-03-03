موعد قرعة ربع نهائي كأس رئيس الإمارات
حدد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم موعد إقامة قرعة ربع نهائي بطولة كأس رئيس الإمارات.
وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي، اليوم الأحد، إن مراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الإمارات للموسم الرياضي 2023-2024 ستقام في مقر اتحاد كرة القدم، يوم السبت المقبل 9 مارس، في تمام الساعة السابعة مساء.
ويُشارك في الدور ربع النهائي 8 فرق تأهلت من دور الـ16، وهي: اتحاد كلباء، والجزيرة، والشارقة، والعين، والنصر، والوصل، وشباب الأهلي، وعجمان، وتُقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
آلية إجراء القرعة
وكشف الاتحاد عن آلية إجراء القرعة، عبر توزيع الأرقام إلكترونياً من واحد إلى ثمانية على جدول المباريات، في حين سيتم إجراء قرعة لتوزيع الأندية على جدول المباريات عن طريق سحب الأرقام أولاً، ثم يليها سحب اسم الفريق، ويتم تكرار طريقة السحب والتسكين لباقي الفرق والأرقام حتى اكتمالها.
وتُلعب مباريات هذا الدور خلال يومي الثاني والثالث من أبريل المقبل، على ملاعب محايدة.
الدور نصف النهائي
وفي الدور نصف النهائي، ستجمع المباراة الأولى الفائز من المباراة رقم (9) مع الفائز من المباراة رقم (10)، فيما تجمع المباراة الثانية الفائز من المباراة رقم (11) مع الفائز من المباراة رقم (12)، وتقام المباراتان على ملاعب محايدة يقررها اتحاد الكرة.
ويلتقي الفائزان في هاتين المباراتين في المباراة النهائية للبطولة، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.