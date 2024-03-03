موعد قرعة ربع نهائي كأس رئيس الإمارات

حدد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم موعد إقامة قرعة ربع نهائي بطولة كأس رئيس الإمارات.

وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي، اليوم الأحد، إن مراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الإمارات للموسم الرياضي 2023-2024 ستقام في مقر اتحاد كرة القدم، يوم السبت المقبل 9 مارس، في تمام الساعة السابعة مساء.

ويُشارك في الدور ربع النهائي 8 فرق تأهلت من دور الـ16، وهي: اتحاد كلباء، والجزيرة، والشارقة، والعين، والنصر، والوصل، وشباب الأهلي، وعجمان، وتُقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.