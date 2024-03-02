العين يعلن موقف لابا كودجو وخالد عيسى من مواجهة النصر
أعلن نادي العين الإماراتي الموقف النهائي للثنائي لابا كودجو وخالد عيسى من مباراة الفريق المقبلة ضد النصر السعودي في دوري أبطال آسيا.
ويستضيف العين، بطل آسيا 2003، النصر السعودي، الإثنين المقبل في ذهاب دور الثمانية في استاد هزاع بن زايد قبل أن يخوض مباراة الإياب بعدها بأسبوع في الرياض.
وقال نادي العين في بيان رسمي أصدره، اليوم السبت، نقلا عن طبيب الفريق نيكولاس تزوروديس، إن "خالد عيسى يتعافى بصورة جيدة ومن الممكن أن يكون جاهزا للعب في مباراة العين أمام النصر".
وأضاف: "أما مهاجم الفريق لابا كودجو، لن نخاطر به كونه لا يزال يتبع برنامجا تأهيليا ونأمل أن تكتمل جاهزيته البدنية قبل المواجهة الثانية".
ويتصدر لابا، صاحب الـ32 عاماً، قائمة هدافي الدوري برصيد 11 هدفاً متقدماً بفارق هدفين عن السوري عمر خربين مهاجم الوحدة وعلي مبخوت مهاجم الجزيرة وفابيو دي ليما مهاجم الوصل.
وسيخوض النصر مواجهة العين بعد التعثر خلال الجولة الماضية ببطولة دوري روشن السعودي، حيث تعادل الفريق بنتيجة (4-4) أمام الحزم، الذي يتذيل جدول ترتيب البطولة برصيد 15 نقطة.
ويبتعد "العالمي" بفارق 9 نقاط عن نادي الهلال، الذي يعتلي صدارة دوري روشن السعودي برصيد 62 نقطة، بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة.