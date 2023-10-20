القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الأفريقي

والمتأهل من مواجهة الأهلي وسيمبا سيواجه المتأهل من مواجهة ماميلودي صن داونز وبيترو أتلتيكو في نصف النهائي.

ويسعى الأهلي صاحب الأرقام القياسية في بطولات أفريقيا لإضافة لقب أفريقي جديد لخزانته عندما يشارك في النسخة الأولى من الدوري الأفريقي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا كما يحمل لقب كأس الكؤوس الأفريقية أربع مرات والتي تغير مسماها بعد ذلك إلى كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) لينال الأهلي لقبها مرة واحدة كما توج الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقية 8 مرات وهو رقم قياسي أيضا.

وسيقام ذهاب النهائي في الخامس من نوفمبر، على أن تكون مباراة الإياب يوم الـ11 من الشهر ذاته.

وفي بقية مباريات الدوري الأفريقي يلعب بيترو أتلتيكو الأنغولي مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي مع مازيمبي من جمهورية الكونغو، والوداد البيضاوي مع إنييمب النيجيري.