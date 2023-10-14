كولر يرفض انضمام عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي
رفض مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، انضمام عمر كمال عبدالواحد، الظهير الأيمن لمنتخب مصر وفريق فيوتشر، للنادي.
وينتهي عقد عمر كمال مع مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الحالي.
ويقدم اللاعب مستويات جيدة مع ناديه ومنتخب مصر، ما جعله محط اهتمام أندية كبيرة في مصر مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز.
وحسب قناة إم بي سي مصر، فإن كولر رفض فكرة انضمام عمر كمال عبدالواحد لتوافر عدد من اللاعبين في مركزه على الجهة اليمنى.
ويملك الأهلي عدة لاعبين على الجانب الأيمن، مثل محمد هاني وأكرم توفيق وحسين الشحات وبيرسي تاو في مركز الجناح.
ويجيد عمر كمال كظهير أيمن وجناح أيمن.
وأبدى الزمالك اهتمامه بضم اللاعب وحصل بالفعل على توقيعه قبل عامين، إلا أنه فشل في تسجيله بسبب إيقاف القيد وقتها.
ويسعى الزمالك لرفع إيقاف القيد عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ليتمكن من إبرام صفقات جديدة.
ويتواجد لاعب مودرن فيوتشر حاليا ضمن صفوف منتخب مصر في أبوظبي لخوض مواجهتين وديتين أمام زامبيا، التي حقق خلالها الفراعنة الفوز بهدف، والجزائر التي تقام يوم الثلاثاء.