كولر يرفض انضمام عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

وأبدى الزمالك اهتمامه بضم اللاعب وحصل بالفعل على توقيعه قبل عامين، إلا أنه فشل في تسجيله بسبب إيقاف القيد وقتها.

ويسعى الزمالك لرفع إيقاف القيد عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ليتمكن من إبرام صفقات جديدة.

ويتواجد لاعب مودرن فيوتشر حاليا ضمن صفوف منتخب مصر في أبوظبي لخوض مواجهتين وديتين أمام زامبيا، التي حقق خلالها الفراعنة الفوز بهدف، والجزائر التي تقام يوم الثلاثاء.