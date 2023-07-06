برشلونة يخسر 4 صفقات مدوية في الميركاتو

نادي برشلونة أعلن بشكل رسمي انضمام ثلاثة لاعبين حتى الآن، أولهم إلكاي غوندوجان لاعب مانشستر سيتي السابق في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لعام 2025 مع خيار التمديد لموسم آخر.

اللاعب الثاني هو إينغو مارتينيز في صفقة انتقال حر لمدة عامين حتى 2025 بوجود شرط جزائي قدره 400 مليون يورو.

أما اللاعب الثالث فهو المدافع السنغالي ميكايل فايل مواليد 2007، قادمًا من كوستوسيا زغرب، بعقد يمتد حتى عام 2027، مع وجود شرط جزائي قدره 400 مليون يورو.