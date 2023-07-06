تشافي: برشلونة غير مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا

وتابع تشافي "أحب الضغوط، فهي طبيعية في نادٍ بحجم برشلونة، نحن مطالبون دائمًا بالعلامة الكاملة، والفوز بجميع الألقاب".

وبسؤاله عن سوق الانتقالات قال تشافي: "لن أتحدث عن لاعبين مرتبطين بعقود مع أنديتهم، لأنه أمر يغضب المنافسين، لكن نحاول تعزيز مركز خط الوسط وفقًا لقدراتنا المالية".

وأشاد تشافي بلاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان، الذي انضم للفريق في صفقة انتقال حر، وأكد مدرب برشلونة أن غوندوغان لاعب متعدد الاستخدامات، ويتميز بالخبرة وشخصية البطل، وأن انضمامه لبرشلونة يؤكد قيمة العلامة التجارية للنادي الكتالوني، وأنه سيكون إضافة قوية.

وأوضح تشافي "تنقصنا بعض الصفقات، لا يمكننا خداع الجماهير، علينا تعزيز أنفسنا أكثر، أعتقد أن الرئيس (خوان لابورتا) والإدارة الرياضية يقومان بعمل جيد، في النهاية سنحاول الحصول على أفضل فريق ممكن للفوز بجميع الألقاب".

يشار إلى أن برشلونة سيكون في المستوى الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ما يعني أنه سيتجنب التواجد في مجموعة تضم أيًّا من أبطال الدوريات الخمسة الكبرى وبالتحديد بايرن ميونخ.