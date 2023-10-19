وفاة كريستيان فيغيريدو لاعب كمال الأجسام خلال خضوعه لجراحة

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن لاعب كمال الأجسام كريستيان فيغيريدو، الذي احترف، منذ العام 2022، توفي عن عمر ناهز الـ 29 عامًا بعد إصابته بجلطة دماغية أثناء إجراء عملية جراحية في الكبد.

وقال صديق لاعب كمال الأجسام البرازيلي للصحيفة الإسبانية "كان من المفترض أن تكون عملية جراحية بسيطة إلى حد ما، ولكن كانت هناك مضاعفات".