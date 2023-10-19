وفاة كريستيان فيغيريدو لاعب كمال الأجسام خلال خضوعه لجراحة
توفي لاعب كمال الأجسام البرازيلي، كريستيان فيغيريدو عن عمر ناهز الـ 29 عامًا أثناء خضوعه لعملية جراحية في الكبد.
حاولوا منع النزيف من التفاقم ثم أُصيب بنوبة قلبية غير عادية.. أصيب جسده بالصدمة.. هناك أشياء خارجة عن إرادتنا.
لاعب كمال الأجسام ريكاردو ألكسندر مارتينز صديق فيغيريدو
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن لاعب كمال الأجسام كريستيان فيغيريدو، الذي احترف، منذ العام 2022، توفي عن عمر ناهز الـ 29 عامًا بعد إصابته بجلطة دماغية أثناء إجراء عملية جراحية في الكبد.
وقال صديق لاعب كمال الأجسام البرازيلي للصحيفة الإسبانية "كان من المفترض أن تكون عملية جراحية بسيطة إلى حد ما، ولكن كانت هناك مضاعفات".
كما قال لاعب كمال الأجسام ريكاردو ألكسندر مارتينز كوريا، وهو صديق لكريستيان فيغيريدو، إن "كريس كان بحاجة إلى عملية جراحية، ولكن لسوء الحظ أُصيب بسكتة دماغية".
وأضاف: "لقد حاولوا منع النزيف من التفاقم، ثم أصيب بنوبة قلبية غير عادية.. أصيب جسده بالصدمة.. هناك أشياء خارجة عن إرادتنا".