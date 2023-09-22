يشبه أبطال كمال الأجسام.. من هو أندرسون دارونكو حكم مباراة النصر والأهلي؟

ويمتاز "دارونكو"، البالغ من العمر 42 عامًا، ببنية جسدية قوية تشبه كثيرًا أجسام أبطال كمال الأجسام.

ويمتلك "دارونكو" عضلات قوية، ويزن حوالي 90 كغم، وطوله 188 سم، وقد كان بالفعل ضحية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لياقته البدنية.