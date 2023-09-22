يشبه أبطال كمال الأجسام.. من هو أندرسون دارونكو حكم مباراة النصر والأهلي؟
سيدير الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو مباراة النصر والأهلي في قمة الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة.
وبمجرد الكشف عن هوية الحكم بدأ الحديث عن الحكم البرازيلي "دارونكو" لما يتميز به من قوة جسمانية.
ويمتاز "دارونكو"، البالغ من العمر 42 عامًا، ببنية جسدية قوية تشبه كثيرًا أجسام أبطال كمال الأجسام.
ويمتلك "دارونكو" عضلات قوية، ويزن حوالي 90 كغم، وطوله 188 سم، وقد كان بالفعل ضحية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لياقته البدنية.
وفي 2017، طُلب من "دارونكو" تقليل وزنه من قبل مدربي اللياقة البدنية، وفقد حوالي 4 كغم.
وولد "دارونكو"، في يناير 1981، في سانتا ماريا، ريو غراندي دو سوي في البرازيل، ولعب كرة اليد، وعمل أيضًا كمدرس للتربية البدنية قبل أن يصبح حكمًا محترفًا.
وأندرسون دارونكو حكم دولي منذ العام 2015.
وأدار "دارونكو" العديد من المباريات النهائية في البرازيل، كما أدار مباريات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، ومباريات في كأس ليبرتادوريس.
ويملك الأهلي 15 نقطة من 6 مباريات، ويحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، مقابل 12 نقطة للنصر من 6 مباريات في المركز السادس.
ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 18 نقطة من 7 مباريات، ويتقدم بنقطة وحيدة عن الهلال.