الهلال السعودي مهتم بضم فالنتين روزر من بشكتاش
كشف موقع "turkiyegazetesi" التركي عن اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع الفرنسي فالنتين روزر لاعب نادي بشكتاش التركي.
ووفقا للموقع، فإن فالنتين روزر أبدى رضاه باهتمام الهلال، وينتظر الاتفاق مع إدارة بشكتاش التي من المتوقع ألا تقبل بأقل من 7 ملايين يورو للاستغناء عن فالنتين.
ويلعب الظهير الأيمن فالنتين روزر، البالغ من العمر 26 عاما، لبشكتاش منذ 2020 قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي الذي لعب لمدة موسمين.
وسبق للاعب الفرنسي، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، أن لعب لعدة أندية أبرزها روديز في 2015، وديغون من 2016، وحتى 2019.
كما شارك فالنتين رفقة بشكتاش هذا الموسم في 23 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع 3، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 6.50 مليون يورو.
وبالمجمل لعب فالنتين روزر مع بشكتاش 99 مباراة سجل فيها 6 أهداف وصنع 15، ويرتبط بعقد مع الفريق التركي حتى يونيو 2025.
ونال فالنتين روزر مع بشكتاش لقبا في كل من الدوري التركي وكأس تركيا وكأس السوبر التركي.
ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر.