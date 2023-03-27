الهلال السعودي مهتم بضم فالنتين روزر من بشكتاش

كشف موقع "turkiyegazetesi" التركي عن اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع الفرنسي فالنتين روزر لاعب نادي بشكتاش التركي.

ووفقا للموقع، فإن فالنتين روزر أبدى رضاه باهتمام الهلال، وينتظر الاتفاق مع إدارة بشكتاش التي من المتوقع ألا تقبل بأقل من 7 ملايين يورو للاستغناء عن فالنتين.

ويلعب الظهير الأيمن فالنتين روزر، البالغ من العمر 26 عاما، لبشكتاش منذ 2020 قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي الذي لعب لمدة موسمين.

وسبق للاعب الفرنسي، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، أن لعب لعدة أندية أبرزها روديز في 2015، وديغون من 2016، وحتى 2019.