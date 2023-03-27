موسى ماريغا نجم الهلال على رادار سيلتا فيغو الإسباني

وأشار الموقع إلى أن إدارة النادي الإسباني قد بدأت في اتصالاتها بالعديد من وكلاء ماريغا في المملكة العربية السعودية لمحاولة التوقيع مع لاعب الهلال بالموسم القادم.

وتعاقد نادي الهلال رسميا مع ماريغا، البالغ من العمر 31 عاما، في مايو 2021، قادما من نادي بورتو البرتغالي الذى لعب له لمدة 5 مواسم أعير خلالها لفيتوريا دي غيمارش البرتغالي لمدة موسم واحد.

وبدأ موسى ماريغا انطلاقته الكروية كمهاجم مع نادي إيفرى الفرنسي في 2011، لينتقل بعدها إلى لوبواريه سورفي، كما لعب للعديد من الأندية المختلفة مثل الترجي التونسي، ومارتيمو البرتغالي.

وشارك موسى ماريغا نادي الهلال هذا الموسم في 12 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، ولم يساهم في صناعة أي أهداف، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 5 ملايين يورو.

ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر.