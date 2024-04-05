لفتة رائعة من إمام عاشور تجاه مدرب الزمالك المتوفى (صورة)

وتدرب إمام عاشور تحت قيادة محمد مدحت، عندما كان الأول لاعبًا في صفوف نادي الزمالك، قبل أن ينتقل إلى الأهلي.

وحرص إمام عاشور على تغيير صورة الملف الشخصي الخاص به على "إنستغرام" إلى صورة محمد مدحت.

كما نشر إمام صورة عبر خاصية ستوري جمعته مع محمد مدحت، ويحملان كأس مصر بعد فوز الزمالك على الأهلي، وقال فيها: "هتوحشني يا صاحبي هتوحشني يا حبيبي، الله يرحمه ويصبر أهله، ربنا يرحمك يا حبيبي".