لفتة رائعة من إمام عاشور تجاه مدرب الزمالك المتوفى (صورة)
حرص إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، على تقديم لفتة رائعة لمدربه السابق في نادي الزمالك، حيث توفي محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للنادي.
وتدرب إمام عاشور تحت قيادة محمد مدحت، عندما كان الأول لاعبًا في صفوف نادي الزمالك، قبل أن ينتقل إلى الأهلي.
وحرص إمام عاشور على تغيير صورة الملف الشخصي الخاص به على "إنستغرام" إلى صورة محمد مدحت.
كما نشر إمام صورة عبر خاصية ستوري جمعته مع محمد مدحت، ويحملان كأس مصر بعد فوز الزمالك على الأهلي، وقال فيها: "هتوحشني يا صاحبي هتوحشني يا حبيبي، الله يرحمه ويصبر أهله، ربنا يرحمك يا حبيبي".
وأصيب المعد البدني للزمالك بأزمة قلبية، أمس الخميس، ليتوفى بعدها على الفور.
وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه غوميز إلغاء المران في إطار استعداد الفريق لمباراة فيوتشر، الأحد المقبل، في إياب دور الثمانية لكأس الكونفدرالية.
وفاز الزمالك ذهابا بنتيجة 1/2 على ملعب السلام، ويلتقي الفريقان إيابا على ستاد القاهرة يوم الأحد المقبل.