منتخب العراق يتغلب على الكويت استعدادًا لمنافسات خليجي 25 في البصرة (فيديو)

ويلعب منتخب العراق في المجموعة الأولى ببطولة الخليج بجانب منتخبات اليمن والسعودية وعمان.

ويخوض منتخب الكويت منافسات المجموعة الثانية التي تضم قطر والبحرين والإمارات.

وكانت أول مواجهة بين المنتخبين يوم 13 نوفمبر 1964 في بطولة كأس العرب وفاز منتخب العراق بنتيجة 1-0.

وفاز منتخب العراق بنتيجة 2-1 في تجربة ودية يوم 27 يناير 2021 وهي آخر مباراة ودية بين المنتخبين.

وتغلب منتخب الكويت في آخر مواجهة رسمية جمعته بمنتخب العراق يوم 14 نوفمبر 2014 في بطولة خليجي 22 التي أقيمت في السعودية.