الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة العراق ضد الكويت
يستضيف ملعب (الميناء) الدولي مواجهة ودية تجمع بين منتخبي العراق والكويت، اليوم الجمعة، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الخليج التي يستضيفها العراق بداية من يوم الجمعة المقبل.
ويلعب منتخب العراق في المجموعة الأولى ببطولة الخليج بجانب منتخبات اليمن والسعودية وعمان.
ويخوض منتخب الكويت منافسات المجموعة الثانية التي تضم قطر والبحرين والإمارات.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة منتخبي العراق والكويت الودية:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (الميناء) الأولمبي في الساعة 15:00 اليوم الجمعة بتوقيت العراق والكويت، ويدير اللقاء الحكم زيد ثامر.
وتنقل المباراة عبر قناة العراق الرياضية، وقناة الكويت الرياضية بصوت المعلق طارق الملا.
ماذا يقول التاريخ؟
يتجدد اللقاء بين منتخبي العراق والكويت قبل انطلاق بطولة كأس الخليج.
وكانت أول مواجهة بين المنتخبين يوم 13 نوفمبر 1964 في بطولة كأس العرب وفاز منتخب العراق بنتيجة 1-0.
وفاز منتخب العراق بنتيجة 2-1 في تجربة ودية يوم 27 يناير 2021 وهي آخر تجربة ودية بين المنتخبين.
وتغلب منتخب الكويت في آخر مواجهة رسمية جمعته بمنتخب العراق يوم 14 نوفمبر 2014 في بطولة خليجي 22 التي أقيمت في السعودية.
أفكار العراق
يسعى منتخب العراق لترتيب أوراقه قبل بطولة كأس الخليج التي يستضيفها على أرضه ويتطلع للتتويج بها بعد غياب منذ نسخة 1988.
ويخوض المنتخب العراقي أول مواجهة تحت قيادة مديره الفني الجديد خيسوس كاساس الذي تابع اللاعبين في معسكر شهر نوفمبر الماضي بينما كان راضي شنيشيل مدربا للفريق.
ومن المرجح أن يعتمد منتخب العراق على تشكيلة تضم حارس المرمى جلال حسن، وأمامه الرباعي علي فائز ومصطفى ناظم ومناف يونس وضرغام إسماعيل في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط حسين علي وإبراهيم بايش وشيركو كريم، بينما يقود الهجوم علاء عباس ومؤمن الرضا وأحمد فرحان.
أوراق الكويت
يتطلع منتخب الكويت للاستفادة لأقصى درجة من ودية العراق، خاصة أن الأزرق يسعى لاستعادة أمجاده في بطولة الخليج التي حصدها 10 مرات آخرها العام 2010.
ويخوض المنتخب الكويتي تجربة جديدة مع مدربه البرتغالي روي بينتو الذي تولى المهمة مؤخرا.
ويشهد المعسكر الكويتي غيابات مؤثرة على رأسها اللاعب المخضرم بدر المطوع الذي يغيب عن القائمة بجانب إصابة اللاعب عبدالعزيز وادي وشكوى الثنائي عيد الرشيدي وسلطان العنزي من بعض الآلام.
ويعتمد منتخب الكويت على تشكيلة تضم حارس المرمى سليمان عبدالغفور، وأمامه الرباعي خالد الإبراهيم وفهد الهاجري وحمد القلاف وحسن حمدان في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أحمد الظفيري وسلطان العنزي وفيصل زايد، مع ثلاثي الهجوم مبارك الفنيني وشبيب الخالدي وبدر الفاضل.
وقال حسام عبدالعال، لاعب كاظمة الكويتي الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن هذه المباراة ستكون مهمة لكلا المدربين للتعرف على أوراق المنتخبين قبل انطلاق بطولة الخليج.
وأشار إلى أن المنتخب العراقي سيكون في حالة ضغط أكبر لأن مدربه يخوض أول مباراة قبل أسبوع واحد من البطولة بجانب أن المنتخب يلعب على أرضه ووسط جمهوره.
وأوضح أن بينتو مدرب الكويت مطالب أيضا بتقديم عرض جيد يمنح الجماهير الثقة قبل بطولة الخليج.