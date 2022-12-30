الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة العراق ضد الكويت

أفكار العراق

يسعى منتخب العراق لترتيب أوراقه قبل بطولة كأس الخليج التي يستضيفها على أرضه ويتطلع للتتويج بها بعد غياب منذ نسخة 1988.

ويخوض المنتخب العراقي أول مواجهة تحت قيادة مديره الفني الجديد خيسوس كاساس الذي تابع اللاعبين في معسكر شهر نوفمبر الماضي بينما كان راضي شنيشيل مدربا للفريق.

ومن المرجح أن يعتمد منتخب العراق على تشكيلة تضم حارس المرمى جلال حسن، وأمامه الرباعي علي فائز ومصطفى ناظم ومناف يونس وضرغام إسماعيل في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط حسين علي وإبراهيم بايش وشيركو كريم، بينما يقود الهجوم علاء عباس ومؤمن الرضا وأحمد فرحان.