NBA.. غولدن ستيت يهزم واشنطن ويزاردز

تغلب غولدن ستيت واريورز 129/118 على ضيفه واشنطن ويزاردز في دوري السلة الأمريكي.

وسجل ستيف كاري 30 نقطة أو أكثر في ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة، وحقق غولدن ستيت واريورز فوزه الثامن على التوالي على أرضه.

وسجل جوناثان كومينغا أول ستة أهداف له من الملعب وأنهى المباراة برصيد 22 نقطة، وسجل كلاي طومسون 20 نقطة.

وكانت هذه المرة الثانية عشرة في مسيرة كاري التي يسجل فيها 8 ثلاثيات على الأقل في أقل من 30 دقيقة.

وفي مباريات أخرى فاز ميامي هيت 122/113 على أتلانتا هوكس، وهيوستن روكتس 122/96 على دالاس مافريكس، وساكرامنتو كينغز 120/105 على فينيكس صنز.

كما فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 121/111 على تورنتو رابتورز، ودنفر ناغيتس 122/117 على بروكلين نتس، وهيوستن روكتس 122/96 على دالاس مافريكس.