الحضور الجماهيري الكثيف يعزز الإيرادات القياسية للدوري الإسباني

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني، اليوم الإثنين، إنها سجلت إيرادات إجمالية قياسية بلغت 5.69 مليار يورو (6.07 مليار دولار) لموسم 2022/2023، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 17.8% مقارنة بالموسم السابق، وتجاوزت 5.07 مليار يورو المسجلة في 2019/2020.

وتعزز النمو من خلال الإيرادات التجارية القياسية (ليتجاوز 28.6%)، بالإضافة إلى النمو في إيرادات أيام المباريات (36.9%) بفضل الحضور القياسي في الملاعب، مع تعافي الأندية من تأثير جائحة كوفيد للموسم الثاني على التوالي.

وحطم الدوري الإسباني حاجز 15 مليون متفرج للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الإسبانية، بمتوسط حضور بلغ 72% خلال موسم 2022/2023.

وتضمنت النتائج المالية أيضا "عمليات غير عادية للمسابقة" نفذت خلال الموسم.