الحضور الجماهيري الكثيف يعزز الإيرادات القياسية للدوري الإسباني
قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني، اليوم الإثنين، إنها سجلت إيرادات إجمالية قياسية بلغت 5.69 مليار يورو (6.07 مليار دولار) لموسم 2022/2023، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 17.8% مقارنة بالموسم السابق، وتجاوزت 5.07 مليار يورو المسجلة في 2019/2020.
وتعزز النمو من خلال الإيرادات التجارية القياسية (ليتجاوز 28.6%)، بالإضافة إلى النمو في إيرادات أيام المباريات (36.9%) بفضل الحضور القياسي في الملاعب، مع تعافي الأندية من تأثير جائحة كوفيد للموسم الثاني على التوالي.
وحطم الدوري الإسباني حاجز 15 مليون متفرج للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الإسبانية، بمتوسط حضور بلغ 72% خلال موسم 2022/2023.
وتضمنت النتائج المالية أيضا "عمليات غير عادية للمسابقة" نفذت خلال الموسم.
وأضرت قيود جائحة كوفيد بمبيعات التذاكر وانتقالات اللاعبين في موسم 2020/2021؛ مما تسبب في أول خسائر لرابطة الدوري الإسباني منذ 2012.
وارتفعت الإيرادات من الانتقالات بصورة طفيفة إلى 679 مليون يورو من 402 مليون يورو قبل عام، لكنه استمر تحت 1.12 مليار يورو في موسم 2019/2020.
وكانت الاستثمارات قياسية أيضا وبلغت 848 مليون يورو في البنية الأساسية.
وشمل ذلك الاستثمار من قبل ريال مدريد لتجديد ملعب سانتياغو برنابيو الشهير والمناطق المحيطة به.