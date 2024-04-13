ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقتنص فوزا ثمينا على حساب مايوركا

تسديدة تشواميني كانت من خارج منطقة الجزاء، حيث يلعب في وسط الملعب، بعدما أعاده أنشيلوتي لذلك المركز مع مشاركة ناتشو وروديغر في خط الدفاع.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 78 نقطة، بفارق 11 نقطة أمام غريمه برشلونة قبل المواجهة التي تجمع الفريقين الأسبوع المقبل في ملعب سانتياغو برنابيو.

ويحتل مايوركا، وصيف بطل كأس ملك إسبانيا، المركز الـ15 في الدوري برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط.

ويأتي فوز ريال مدريد قبل مباراته المرتقبة أمام مانشستر سيتي بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيلتقي الفريقان على ملعب "الاتحاد" يوم الأربعاء المقبل، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد.