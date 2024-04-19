لاعبو باريس سان جيرمان يسخرون من نيمار (فيديو)

وعقب مباراة الذهاب، نشر الحساب الرسمي لبرشلونة صورة لرافينيا وهو يؤدي احتفال نيمار الشهير، وهو ما رد عليه اللاعب البرازيلي الدولي بسلسلة من الرموز التعبيرية على شكل لسان ووجه.

ويوم الثلاثاء الماضي، سجل كيليان مبابي هدفين في الشوط الثاني، ليقود باريس سان جيرمان إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الفوز 4-1 على مضيفه برشلونة، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين في إياب دور الثمانية.

وقلب باريس سان جيرمان تأخره 3-2 في الذهاب إلى انتصار 6-4 في مجموع المباراتين، ليتأهل الفريق الفرنسي إلى قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021.

ورد لاعبو باريس سان جيرمان على حركة نيمار ورافينيا وقاموا بتقليدها، في إشارة لسخرية من وداع برشلونة للبطولة.