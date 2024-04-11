ردا على ما حدث معه.. نيمار يصفع باريس سان جيرمان (صورة)
لم يتردد البرازيلي نيمار جناح الهلال السعودي، في التعبير عن فرحته بفوز برشلونة على باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وعاد برشلونة من باريس بفوز ثمين بنتيجة 3/2، سجل منها البرازيلي رافينيا هدفين، في حين لم ينجح كيليان مبابي في التسجيل.
ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة صورة لرافينيا، وهو يؤدي احتفال نيمار الشهير، وهو ما رد عليه اللاعب البرازيلي الدولي بسلسلة من الرموز التعبيرية على شكل لسان ووجه.
وقبل رحيله، تعرض نيمار لضغوطات، وانتقادات، وهجوم شديد، من جماهير باريس سان جيرمان، ففي مايو 2023، حاصر عدد من مشجعي باريس سان جيرمان منزل نيمار، تعبيرا عن شعورهم بالغضب الشديد، بعد وضع اللاعب "إعجابا" على منشور يعتبر الفريق من الأندية الصغيرة.
وعبرت جماهير باريس سان جيرمان عن غضبها من تصرف نيمار، بعد الخسارة 2/3 أمام برشلونة، وقال أحد المعلقين: ""لم نعد نعرفه بعد الآن، لقد تركنا عندما كنا بحاجة إليه، إنه ليس أسطورة بالنسبة لنا".
وكتب ثان: "نيمار مهرج"، في حين كتب معلق، ويبدو أنه من مشجعي برشلونة: "نيمار لا يهتم حقًا بمشاعر باريس سان جيرمان".
وكتب آخر: "بمجرد أن يكون culer (برشلونيا) ستكون دائمًا culer".
يشار إلى أن نيمار انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017، بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده وهي 222 مليون يورو.
وسجل نيمار مع باريس سان جيرمان 118 هدفا، وصنع 77 في 173 مباراة ،علما أنه سجل 105 أهداف، وصنع 76 في 186 مباراة مع برشلونة.
ويلتقي باريس سان جيرمان وبرشلونة في مباراة الإياب في إسبانيا، يوم 16 أبريل، على أن يواجه المتأهل منهما أتلتيكو مدريد، أو بوروسيا دورتموند، في نصف النهائي.