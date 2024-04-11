ردا على ما حدث معه.. نيمار يصفع باريس سان جيرمان (صورة)

لم يتردد البرازيلي نيمار جناح الهلال السعودي، في التعبير عن فرحته بفوز برشلونة على باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعاد برشلونة من باريس بفوز ثمين بنتيجة 3/2، سجل منها البرازيلي رافينيا هدفين، في حين لم ينجح كيليان مبابي في التسجيل.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة صورة لرافينيا، وهو يؤدي احتفال نيمار الشهير، وهو ما رد عليه اللاعب البرازيلي الدولي بسلسلة من الرموز التعبيرية على شكل لسان ووجه.

وقبل رحيله، تعرض نيمار لضغوطات، وانتقادات، وهجوم شديد، من جماهير باريس سان جيرمان، ففي مايو 2023، حاصر عدد من مشجعي ​باريس سان جيرمان​ منزل ​نيمار، تعبيرا عن شعورهم بالغضب الشديد، بعد وضع اللاعب "إعجابا" على منشور يعتبر الفريق من الأندية الصغيرة.