لوكاكو يبكي في أحضان هنري بعد وداع بلجيكا لكأس العالم من دور المجموعات (فيديو)
أجهش روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا بالبكاء، عقب وداع فريقه لنهائيات كأس العالم 2022 من دور المجموعات.
وتأهلت كرواتيا إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم بعد تعادل متوتر بدون أهداف مع بلجيكا التي ودعت المسابقة مبكرا اليوم الخميس.
وأهدر البديل روميلو لوكاكو أربع فرص ذهبية لكسر حالة الجمود، بينما تخلصت بلجيكا من القيود في الشوط الثاني على الرغم من أن كرواتيا كانت لديها فرصها لهز الشباك.
والتقطت كاميرا المباراة لوكاكو وهو يبكي في أحضان الفرنسي تيري هنري مساعد روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي.
كما تداول مغردون فيديو للمهاجم البلجيكي وهو يضرب مقاعد البدلاء، في انفعال واضح على خروج غير متوقع للمنتخب البلجيكي من دور المجموعات.
واحتاج فريق روبرتو مارتينيز، الذي يحتل المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) والذي وصل إلى قبل النهائي قبل أربع سنوات، إلى الفوز على ملعب أحمد بن علي للحفاظ على آماله في تجاوز دور المجموعات، لكنهم لم يتمكنوا من تحطيم كرواتيا العنيدة التي احتلت المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف المغرب.
ولم يسدد أي منتخب على المرمى في أول شوط، وأشركت بلجيكا المهاجم لوكاكو بعد الاستراحة، لكن كرواتيا كانت أخطر وأنقذ الحارس تيبو كورتوا محاولتين من مارسيلو بروزوفيتش ولوكا مودريتش.
وسدد لوكاكو كرة قوية في القائم من مدى قريب بعد مرور ساعة من اللعب وسط ضغط بلجيكي بحثا عن الهدف المطلوب للتأهل وتجنب الخروج.
وأنهت كرواتيا، التي ستلعب في المباراة القادمة مع متصدر المجموعة الخامسة، مبارياتها بخمس نقاط بفارق نقطتين خلف المغرب الذي تغلب على كندا ليتصدر ترتيب المجموعة.
واحتلت بلجيكا المركز الثالث برصيد أربع نقاط بعد فوزها بواحدة فقط من مبارياتها الثلاث.