لوكاكو الغاضب يحطم الزجاج بعد خروج بلجيكا من كأس العالم (فيديو)

وأضاع لوكاكو عديد الفرص أمام كرواتيا حيث شارك في الشوط الثاني، لكنه غادر مع زملائه من الدور الأول.

ورغم التشكيلة المدججة بالنجوم إلا أن لاعبي بلجيكا سجلوا هدفا يتيما في ثلاث مباريات في كأس العالم وسجله ميشي باتشواي في الفوز 1/0 على كندا.

وكان منتخب بلجيكا قد حقق المركز الرابع في كأس العالم 2018 في روسيا، وودع من ربع النهائي في مونديال 2014.