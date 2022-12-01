لوكاكو الغاضب يحطم الزجاج بعد خروج بلجيكا من كأس العالم (فيديو)
حطم الغاضب روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا زجاج الملعب بعد خروج منتخب بلاده من الدور الأول في كأس العالم 2022.
وتعادل منتخب بلجيكا 0/0 مع كرواتيا ليرافق الأخير منتخب المغرب إلى دور الـ16 حيث تصدر أسود الأطلس ترتيب المجموعة السادسة.
وأظهر مقطع فيديو لوكاكو وهو يضرب زجاج الملعب خلال خروجه حيث حطمه بيده القوية.
وبعد نهاية مشواره بلجيكا بكى لوكاكو، البالغ من العمر 29 عاما، بحرقة وارتمى في حضن الفرنسي تييري هنري مساعد روبيرتو مارتينيز مدرب بلجيكا.
وأضاع لوكاكو عديد الفرص أمام كرواتيا حيث شارك في الشوط الثاني، لكنه غادر مع زملائه من الدور الأول.
ورغم التشكيلة المدججة بالنجوم إلا أن لاعبي بلجيكا سجلوا هدفا يتيما في ثلاث مباريات في كأس العالم وسجله ميشي باتشواي في الفوز 1/0 على كندا.
وكان منتخب بلجيكا قد حقق المركز الرابع في كأس العالم 2018 في روسيا، وودع من ربع النهائي في مونديال 2014.