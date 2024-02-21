العين يتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال آسيا بعد فوز درامي على ناساف

تقدم أكمل موجوفوي لصالح ناساف في الدقيقة 51، حيث استفاد من الركلة الركنية حين أخطأ دفاع العين في التعامل مع الكرة، لتصل إلى أكمل موجوفوي الذي وضع الكرة في الشباك بلمسة واحدة من مسافة قريبة، بعد تمريرة بوبور عبد خاليقوف.

لكن العين رد بسرعة بهدف التعادل في الدقيقة 55 عن طريق لابا كودجو، بعد كرة أمامية أخطأ دفاع ناساف في إبعادها، ليقابلها مهاجم العين بتسديدة مباشرة رائعة في المرمى.

وواصل العين الضغط بحثا عن هدف الفوز، وكان له ما أراد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عن طريق رحيمي، الذي استغل تمريرة عرضية أخطأ عبد الواحد نعمتوف حارس ناساف في التعامل معها، ليستلم الجناح المغربي الكرة ويسددها قوية في الزاوية الضيقة، لتسكن الشباك.